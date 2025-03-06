рф выпустила по Украине две баллистические ракеты и 112 беспилотников: 68 дронов сбито, 43 - не достигли целей
Киев • УНН
В ночь на 6 марта рф атаковала Украину 2 баллистическими ракетами и 112 дронами-камикадзе с разных направлений. ВСУ сбили 68 ударных БПЛА, атака затронула 4 области.
россия ночью атаковала Украину 2 баллистическими ракетами и 112 дронами, сбито 68 беспилотников, 43 - не достигли целей, атака рф затронула 4 области, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 6 марта враг атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской области - рф и Крыма, а также 112 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов из направлений: Орел, Курск, Шаталово, Брянск - рф, Чауда - Крым.
Воздушный нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Состоянием на 09.00 подтверждено сбитие 68-ми ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской и Одесской областях
43 вражеских беспилотника-имитатора, как указано, - локационно потеряны (без негативных последствий).
"В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Одесщина и Днепропетровщина", - говорится в сообщении.
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