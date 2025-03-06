рф випустила по Україні дві балістичні ракети та 112 безпілотників: 68 дронів збито, 43 - не досягли цілей
Київ • УНН
Вночі РФ атакувала Україну 2 балістичними ракетами та 112 дронами-камікадзе з різних напрямків. ЗСУ збили 68 ударних БПЛА, атака зачепила 4 області.
росія вночі атакувала Україну 2 балістичними ракетами та 112 дронами, збито 68 безпілотників, 43 - не досягли цілей, атака рф зачепила 4 області, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 6 березня ворог атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. - рф та Криму, та 112-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Брянськ - рф, Чауда - Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 68-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областях
43 ворожі безпілотники-імітатори, як вказано, - локаційно втрачені (без негативних наслідків).
"Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Дніпропетровщина", - ідеться у повідомленні.
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