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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 33655 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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рф випустила по Україні дві балістичні ракети та 112 безпілотників: 68 дронів збито, 43 - не досягли цілей

Київ • УНН

 • 17566 перегляди

Вночі РФ атакувала Україну 2 балістичними ракетами та 112 дронами-камікадзе з різних напрямків. ЗСУ збили 68 ударних БПЛА, атака зачепила 4 області.

рф випустила по Україні дві балістичні ракети та 112 безпілотників: 68 дронів збито, 43 - не досягли цілей

росія вночі атакувала Україну 2 балістичними ракетами та 112 дронами, збито 68 безпілотників, 43 - не досягли цілей, атака рф зачепила 4 області, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 6 березня ворог атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. - рф та Криму, та 112-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Брянськ - рф, Чауда - Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 68-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областях

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

43 ворожі безпілотники-імітатори, як вказано, - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Дніпропетровщина", - ідеться у повідомленні.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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