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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 17733 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 101154 просмотра

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 103091 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 103343 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 117806 просмотра

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10 марта, 11:47 • 103680 просмотра

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РФ потребовала от Украины выдать обвиняемого в убийстве редактора Forbes

РФ потребовала от Украины выдать обвиняемого в убийстве редактора Forbes

Киев  •  УНН

 • 12832 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Генпрокуратура РФ требует от Украины выдать Магомеда Дукузова, обвиняемого в причастности к убийству главного редактора российского издания журнала Forbes Пола Хлебникова. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе российского надзорного ведомства в ответ на запрос, передает УНН.

"В связи с установлением на территории Украины местонахождение Магомеда Дукузова Генеральной прокуратурой Российской Федерации в Генеральную прокуратуру Украины 29 мая направлен запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности", - сообщили в пресс-службе российского ведомства.

Как сообщается, Дукузов обвиняется в том, что 25 июня 2004 года в Москве совершил убийство экс-заместителя председателя правительства - руководителя аппарата главы администрации Чечни Якова Сергунина, а в июле 2004 года - Хлебникова.

"По информации НЦБ Интерпола МВД России, Дукузов 17 ноября был задержан на территории города Киева. Генеральной прокуратурой Российской Федерации подтверждено намерение требовать его выдаче", - говорится в сообщении ГП РФ.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух граждан РФ , которые находились в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений.

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