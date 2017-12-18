РФ потребовала от Украины выдать обвиняемого в убийстве редактора Forbes
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Генпрокуратура РФ требует от Украины выдать Магомеда Дукузова, обвиняемого в причастности к убийству главного редактора российского издания журнала Forbes Пола Хлебникова. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе российского надзорного ведомства в ответ на запрос, передает УНН.
"В связи с установлением на территории Украины местонахождение Магомеда Дукузова Генеральной прокуратурой Российской Федерации в Генеральную прокуратуру Украины 29 мая направлен запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности", - сообщили в пресс-службе российского ведомства.
Как сообщается, Дукузов обвиняется в том, что 25 июня 2004 года в Москве совершил убийство экс-заместителя председателя правительства - руководителя аппарата главы администрации Чечни Якова Сергунина, а в июле 2004 года - Хлебникова.
"По информации НЦБ Интерпола МВД России, Дукузов 17 ноября был задержан на территории города Киева. Генеральной прокуратурой Российской Федерации подтверждено намерение требовать его выдаче", - говорится в сообщении ГП РФ.
Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух граждан РФ , которые находились в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений.