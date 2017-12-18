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РФ вимагає від України видати обвинуваченого у вбивстві редактора Forbes

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Генпрокуратура РФ вимагає від України видати Магомеда Дукузова, обвинуваченого в причетності до вбивства головного редактора російського видання журналу Forbes Пола Хлєбнікова. Про це РІА Новости повідомили в прес-службі російського наглядового відомства у відповідь на запит, передає УНН

"У зв'язку з установленням на території України місцезнаходження Магомеда Дукузова Генеральною прокуратурою Російської Федерації в Генеральну прокуратуру України 29 травня направлений запит про його видачу для притягнення до кримінальної відповідальності", - повідомили в прес-службі російського відомства.

Як повідомляється, Дукузов звинувачується в тому, що 25 червня 2004 року в Москві скоїв вбивство екс-заступника голови уряду - керівника апарату глави адміністрації Чечні Якова Сергуніна, а в липні 2004 року - Хлєбнікова.

"За інформацією НЦБ Інтерполу МВС Росії, Дукузов 17 листопада був затриманий на території міста Києва. Генеральною прокуратурою Російської Федерації підтверджено намір вимагати його видачу", - йдеться в повідомленні ДП РФ.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України затримали двох громадян РФ, які перебували у міжнародному розшуку за скоєння особливо тяжких злочинів.

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