РФ вимагає від України видати обвинуваченого у вбивстві редактора Forbes
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Генпрокуратура РФ вимагає від України видати Магомеда Дукузова, обвинуваченого в причетності до вбивства головного редактора російського видання журналу Forbes Пола Хлєбнікова. Про це РІА Новости повідомили в прес-службі російського наглядового відомства у відповідь на запит, передає УНН.
"У зв'язку з установленням на території України місцезнаходження Магомеда Дукузова Генеральною прокуратурою Російської Федерації в Генеральну прокуратуру України 29 травня направлений запит про його видачу для притягнення до кримінальної відповідальності", - повідомили в прес-службі російського відомства.
Як повідомляється, Дукузов звинувачується в тому, що 25 червня 2004 року в Москві скоїв вбивство екс-заступника голови уряду - керівника апарату глави адміністрації Чечні Якова Сергуніна, а в липні 2004 року - Хлєбнікова.
"За інформацією НЦБ Інтерполу МВС Росії, Дукузов 17 листопада був затриманий на території міста Києва. Генеральною прокуратурою Російської Федерації підтверджено намір вимагати його видачу", - йдеться в повідомленні ДП РФ.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України затримали двох громадян РФ, які перебували у міжнародному розшуку за скоєння особливо тяжких злочинів.