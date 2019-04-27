РФ отреагировала на арест россиянки Бутиной в США

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 106803 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 110827 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 113529 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 114425 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 142797 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115206 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140128 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144967 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130360 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130382 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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РФ отреагировала на арест россиянки Бутиной в США

РФ отреагировала на арест россиянки Бутиной в США

Киев  •  УНН

 • 8221 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Посольство России в Вашингтоне отреагировало на судебное решение касательно гражданки РФ - Марии Бутиной. Российская дипмиссия заявила, что этот приговор в США - это "вопиющее беззаконие американской Фемиды". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу посольства.

"С горечью констатируем, что в условиях параноидальной русофобии в США здравый смысл не взял верх. М.В.Бутина приговорена к 18 месяцам тюрьмы", - говорится в сообщении посольства.

В дипведомстве призвали немедленно освободить россиянку.

Российские дипломаты считают Бутину "политическим заключенным, жертвой провокации спецслужб и произвольного применения репрессивных законодательных норм США".

"За решеткой будет продолжать находиться невиновный человек. Под надуманными обвинениями в совершении "заговора с целью воздействия в качестве агента России», не имеют под собой никаких реальных оснований, американская юстиция заставила россиянку сделать самонаговор", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера суд в Вашингтоне приговорил в пятницу арестованную в США россиянку Марию Бутину к 18 месяцам лишения свободы.

Согласно распространенным ранее Минюстом США документам, Бутина "работала в интересах высокопоставленного представителя российского правительства, который позже занял высокий пост в Центробанке РФ". Минюст отметил, что Бутина имела право находиться и проживать на территории США по студенческой визе и занималась деятельностью в интересах РФ без надлежащей регистрации в Министерстве юстиции, в США карается законом.

Украинские Национальные Новости

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