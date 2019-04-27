РФ відреагувала на арест росіянки Бутіної у США
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Посольство Росії у Вашингтоні відреагувало на судове рішення щодо громадянки РФ - Марії Бутіній. Російська дипмісія заявила, що цей вирок у США — це "кричуще беззаконня американської Феміди". Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу посольства.
"З гіркотою констатуємо, що в умовах параноїдальною русофобії в США здоровий глузд не взяв гору. М.В.Бутіна засуджена до 18 місяців в'язниці", - йдеться у повідомленні посольства.
У дипвідомстві закликали негайно звільнити росіянку.
Російські дипломати вважають Бутіну "політичним в'язнем, жертвою провокації спецслужб і довільного застосування репресивних законодавчих норм США".
"За ґратами буде продовжувати перебувати невинувата людина. Під надуманими звинуваченнями в скоєнні "змови з метою дії в якості агента Росії", що не мають під собою ніяких реальних підстав, американська юстиція змусила росіянку зробити самообмову", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, вчора суд у Вашингтоні засудив в п'ятницю заарештовану в США росіянку Марію Бутіну до 18 місяців позбавлення волі.
Згідно з поширеними раніше Мін'юстом США документами, Бутіна "працювала в інтересах високопоставленого представника російського уряду, який пізніше зайняв високий пост в Центробанку РФ". Мін'юст зазначив, що Бутіна мала право перебувати і проживати на території США за студентською візою і займалася діяльністю в інтересах РФ без належної реєстрації в Міністерстві юстиції, що в США карається законом.