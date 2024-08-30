рф уничтожила школу в Глухове на Сумщине - ОВА

Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сообщил, что россия нанесла удар по селу Глухов на Сумщине, в результате чего было уничтожено начало школы. Об этом он заявил во время эфире телемарафона, передает УНН.

Сегодня ночью они нанес удар по селу Глухов, а именно по начальной школе, она уничтожена - сказал Артюх.

Напомним,

Уже 183 населенных пункта Сумской области определены как такие, жители которых подпадают под эвакуацию. Местных жителей просят не медлить и выехать в более безопасные регионы Украины.