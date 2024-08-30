рф знищила школу в Глухові на Сумщині - ОВА
Київ • УНН
Росія завдала удару по селу Глухів на Сумщині, знищивши початкову школу. 183 населені пункти області визначені як такі, жителі яких підлягають евакуації до безпечніших регіонів України.
Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх повідомив, що росія завдала удар по селу Глухів на Сумщині, внаслідок чого було знищено початку школу. Про це він заявив під час ефірі телемарафону, передає УНН.
Сьогодні вночі вони наніс удар по селу Глухів, а саме по початковій школі, вона знищена
Нагадаємо
Вже 183 населені пункти Сумської області визначені як такі, жителі яких підпадають під евакуацію. Місцевих жителів просять не зволікати та виїхати до безпечніших регіонів України.