рф удается частично одерживать небольшие военные победы - Остин

россии удается частично одерживать небольшие военные победы в Украине. Однако они кладут огромные ресурсы ради тех клочков земли, которые захватывают. Об этом заявил глава Минобороны США Ллойд Остин во время брифинга по итогам заседания контактной группы в формате Рамштайн-20, передает УНН.

"Относительно потенциального прорыва со стороны рф, мы увидели, что да, россии удается частично получать небольшие военные победы. Они кладут огромные ресурсы ради тех клочков земли, которые они захватывают. Мои коллеги, а также Главнокомандующий Украины уверены в том, что им удастся и в дальнейшем защищать свою Родину. Да, они нуждаются в амуниции, они нуждаются в помощи для того, чтобы продолжать оборону", - сказал Остин.

Остин отметил, что в Пентагоне будут надеяться, что вскоре будет принят очередной пакет помощи Украине.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что на суше война российского диктатора владимира путина уже стоила россии более 350 000 военных потерь.

Начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова заявлял, что все ресурсы, которые имеет россия, уже находятся на фронте.

Член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Федор Вениславский заявлял, что россия имеет достаточно еще ресурсов для того, чтобы продолжить войну против Украины. В закрытых сообщениях представителей разведок на комитете по нацбезопасности они подтверждают, что рф готова воевать в 2025 году, возможно, в 2026 году, указал Вениславский.