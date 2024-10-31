рф сосредоточила на Курщине около 45 тыс. военных и будет увеличивать их количество - Зеленский

ukenru
Эксклюзив
Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
17:27 • 35300 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

Эксклюзив
Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
13:31 • 85879 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

Эксклюзив
Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
13:19 • 100877 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

Эксклюзив
В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
11:11 • 103905 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

Эксклюзив
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
10:01 • 120700 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

Эксклюзив
Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 121429 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

Эксклюзив
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
30 октября 2024, 13:35 • 163033 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Эксклюзив
Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло
30 октября 2024, 13:23 • 128654 просмотра

Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло

Эксклюзив
В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины
30 октября 2024, 11:50 • 124297 просмотра

В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины

Эксклюзив
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
30 октября 2024, 10:08 • 150845 просмотра

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Шведский доброжелатель отдал жизнь за Украину в борьбе с оккупантами

Шведский доброжелатель отдал жизнь за Украину в борьбе с оккупантами

12:47 • 34869 просмотра
"Хэллоуинская" комета сгорела, летя к Солнцу: появилось видео последних моментов

"Хэллоуинская" комета сгорела, летя к Солнцу: появилось видео последних моментов

13:55 • 75228 просмотра
Литва передает Украине новую партию военной помощи для зимнего периода

Литва передает Украине новую партию военной помощи для зимнего периода

13:57 • 28622 просмотра
Велесова ночь: как украинцы празднуют свой мистический аналог Хэллоуина, традиции и суеверия

Велесова ночь: как украинцы празднуют свой мистический аналог Хэллоуина, традиции и суеверия

15:09 • 26701 просмотра
LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

16:05 • 21153 просмотра
публикации
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
Эксклюзив

10:01 • 120699 просмотра
Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

30 октября 2024, 15:07 • 128553 просмотра
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
Эксклюзив

30 октября 2024, 13:35 • 163032 просмотра
АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

30 октября 2024, 12:10 • 136257 просмотра
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
Эксклюзив

30 октября 2024, 10:08 • 150844 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

16:19 • 18316 просмотра
LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

16:05 • 21153 просмотра
"Вот это лесюн": телеведущую Лесю Никитюк захейтили из-за "нескромного" видео с собакой

"Вот это лесюн": телеведущую Лесю Никитюк захейтили из-за "нескромного" видео с собакой

15:58 • 17773 просмотра
Велесова ночь: как украинцы празднуют свой мистический аналог Хэллоуина, традиции и суеверия

Велесова ночь: как украинцы празднуют свой мистический аналог Хэллоуина, традиции и суеверия

15:09 • 26701 просмотра
"Хэллоуинская" комета сгорела, летя к Солнцу: появилось видео последних моментов

"Хэллоуинская" комета сгорела, летя к Солнцу: появилось видео последних моментов

13:55 • 75228 просмотра
Актуальное
рф сосредоточила на Курщине около 45 тыс. военных и будет увеличивать их количество - Зеленский

рф сосредоточила на Курщине около 45 тыс. военных и будет увеличивать их количество - Зеленский

Киев  •  УНН

18:36 • 3618 просмотра

Read in English

Зеленский рассказал о концентрации российских войск в Курской области и привлечении северокорейских военных. Президент подчеркнул, что Украина не планирует захватывать территории рф.

россия сейчас сосредоточила в Курской области рф около 45 тысяч военных. И еще будет увеличивать это количество. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, передает УНН.

Зеленский отметил, что  россия очень хочет, чтобы украинские военные вышли из Курщины. 

"Для нее это конкретная пощечина. Это то, о чем я всегда говорил партнерам, а они не верили, что россия всю свою армию применяет исключительно на территории Украины, против Украины. россия ничем не защищена", - сказал Зеленский. 

Он отметил, что все слабые войска в россии остались на территории рф. "Все неподготовленные, небоевые подразделения, которые не способны защищать свое государство. Первая же наша операция в Курской области это доказала. россия сейчас сосредоточила там, где не было людей, около 45 тысяч. И еще будет увеличивать это количество. Им не хватает их войск. Они тянут туда еще северокорейских военных. А если они не хотели восстанавливать свою территориальную целостность там, то для чего они, кроме своих войск, еще хотят получить северокорейских военных там? Потому что им не хватает. Не хватает своих сил, вооруженных сил", - рассказал Зеленский.

Остин: переодетых в российскую форму военных КНДР перебросили в курскую область30 октября 2024, 22:04 • 48298 просмотров

Зеленский подчеркнул, что Украина не  собирается захватывать российскую территорию. 

"Нас интересует возвращение наших территорий. И если при окончании войны, при дипломатических шагах, или при сегодняшних тактических военных шагах на поле боя - эта операция (в Курской области - ред.) будет иметь влиятельный эффект, то мы будем пользоваться этим", - сказал Зеленский.

Дополнение 

Зеленский заявлял, что Украина могла бы захватить Курскую АЭС, но это бы означало стать, как россия. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
lloid-ostinЛлойд Остин
severnaya-koreyaСеверная Корея
yuzhnaya-koreyaЮжная Корея
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский