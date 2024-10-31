рф сосредоточила на Курщине около 45 тыс. военных и будет увеличивать их количество - Зеленский

россия сейчас сосредоточила в Курской области рф около 45 тысяч военных. И еще будет увеличивать это количество. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, передает УНН.

Зеленский отметил, что россия очень хочет, чтобы украинские военные вышли из Курщины.

"Для нее это конкретная пощечина. Это то, о чем я всегда говорил партнерам, а они не верили, что россия всю свою армию применяет исключительно на территории Украины, против Украины. россия ничем не защищена", - сказал Зеленский.

Он отметил, что все слабые войска в россии остались на территории рф. "Все неподготовленные, небоевые подразделения, которые не способны защищать свое государство. Первая же наша операция в Курской области это доказала. россия сейчас сосредоточила там, где не было людей, около 45 тысяч. И еще будет увеличивать это количество. Им не хватает их войск. Они тянут туда еще северокорейских военных. А если они не хотели восстанавливать свою территориальную целостность там, то для чего они, кроме своих войск, еще хотят получить северокорейских военных там? Потому что им не хватает. Не хватает своих сил, вооруженных сил", - рассказал Зеленский.

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Зеленский подчеркнул, что Украина не собирается захватывать российскую территорию.

"Нас интересует возвращение наших территорий. И если при окончании войны, при дипломатических шагах, или при сегодняшних тактических военных шагах на поле боя - эта операция (в Курской области - ред.) будет иметь влиятельный эффект, то мы будем пользоваться этим", - сказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявлял, что Украина могла бы захватить Курскую АЭС, но это бы означало стать, как россия.