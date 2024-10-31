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Остин: переодетых в российскую форму военных КНДР перебросили в курскую область

Остин: переодетых в российскую форму военных КНДР перебросили в курскую область

Киев  •  УНН

22:04 • 2410 просмотра

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Министр обороны США сообщил о переброске 10 тысяч военных КНДР в россию. Северокорейские солдаты получили российскую форму и вооружение, часть из них уже находится вблизи Украины.

Военные Северной Кореи, переброшенные в курскую область россии, переодеты в российскую форму и оснащены российским вооружением. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время совместного брифинга с министром обороны Южной Кореи Ким Йонг Хеном, пишет УНН.

По последним разведданным, Северная Корея отправила 10 тысяч солдат, которые проходят обучение в восточной части россии. Некоторые из этих подразделений КНДР уже переброшены ближе к Украине, и мы видели, как они были переодеты в российскую форму, и им выдали российское вооружение,

- заявил глава Пентагона.

Он также выразил обеспокоенность тем, что кремль планирует использовать северокорейских военных для поддержания боевых действий россии в курской области.

Остин отметил, что ведутся консультации между союзниками и партнерами относительно ответных шагов на действия россии и КНДР, которые, по его словам, могут расширить или продолжить войну в Украине.

На вопрос, может ли это подтолкнуть другие страны к непосредственному участию в войне, глава Пентагона ответил, что это может "побудить других к действиям", впрочем не вдавался в детали.

путин не победит в Украине, даже при дополнительной помощи КНДР - Остин30 октября 2024, 19:45 • 11573 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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