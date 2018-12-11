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РФ вслед за Украиной существенно нарастила импорт пальмового масла

Киев • УНН

 • 13394 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В январе-октябре текущего года Россия импортировала 719 тыс. тонн пальмового масла и его фракций, что на 15,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил Росстат, передает УНН.

РФ вслед за Украиной существенно нарастила импорт пальмового масла

Только в сентябре РФ импортировала 67,1 тыс. тонн пальмового масла.

Отметим, что Украина также активно наращивает импорт пальмового масла. В январе-ноябре 2018 года наша страна закупила 205 тыс. тонн этого продукта.

Показатель текущего года уже превышает данные прошлого года на порядка 30 тыс. тонн.

Рекордный рост импорта “пальмы” отечественные эксперты объясняют стремлением производителей пищевых продуктов, в частности, молочных и кондитерских товаров, сэкономить.

В Раде тем временем недавно был принят законопроект о запрете использования пальмового масла в продуктах питания. Документ пока был проголосован только в первом чтении.

Напомним, по словам депутата Сергея Тригубенко, самая большая проблема пальмового масла в том, что его содержание в продуктах производители часто скрывают, не указывая правдивую информацию на этикетках.

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