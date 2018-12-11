РФ слідом за Україною істотно наростила імпорт пальмової олії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У січні-жовтні поточного року Росія імпортувала 719 тис. тонн пальмової олії та її фракцій, що на 15,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомив Росстат, передає УНН.
Тільки у вересні РФ імпортувала 67,1 тис. тонн пальмової олії.
Відзначимо, що Україна також активно нарощує імпорт пальмової олії. У січні-листопаді 2018 року наша країна закупила 205 тис. тонн цього продукту.
Показник поточного року вже перевищує дані минулого року на близько 30 тис. тонн.
Рекордне зростання імпорту "пальми" вітчизняні експерти пояснюють прагненням виробників харчових продуктів, зокрема, молочних і кондитерських товарів, заощадити.
У Раді тим часом недавно був прийнятий законопроект про заборону використання пальмової олії в продуктах харчування. Документ поки був проголосований тільки в першому читанні.
Нагадаємо, за словами депутата Сергія Тригубенка, найбільша проблема пальмової олії в тому, що її вміст у продуктах виробники часто приховують, не вказуючи правдиву інформацію на етикетках.