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Пальмового масла в продуктах для детей быть не должно - нардеп

Киев • УНН

 • 11647 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Европейская Бизнес Ассоциация заявила о готовности поддержать запрет использования пальмового масла в молочных товарах, но высказалась категорически против запрета "пальмы" в других продуктах питания. В частности, в ЕБА аргументировали, что именно пальмовое масло производители добавляют к смесям детского питания. По мнению депутата Сергея Тригубенко, так быть не должно. Об этом он заявил в комментарии УНН.

Пальмового масла в продуктах для детей быть не должно - нардеп

“Среди аргументов в пользу растительного масла, в ЕБА напомнили, что „пальма“ входит в состав детского питания. И с этим конкретно доводом мне согласиться крайне трудно. Уже сегодня на рынке Украины представлены смеси детского питания, которые не содержат пальмового масла. Аналогичные, конечно, есть и в ЕС. А те производители, которые еще не исключили пальму из своего состава, думаю, уже давно размышляют над такой возможностью”, — сказал он.

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Кроме того, по его словам, тезис экспертов ЕБА о том, что именно пальмовое масло приближает состав детской смеси к грудному молоку, несколько ошибочно.

“Я, конечно, не медик и не специалист в этой области, но определенные знания позволяют предположить, что пальмового масла в грудном молоке, в таком виде, как его добавляют к смесям, точно нет. Специалисты отмечают, что для того, чтобы довести пальмовое масло до состояния, когда его содержание в продукте максимально полезно — надо поработать, и это дорого стоит. Именно поэтому, от него в питании детей, врачи, все же, советуют отказываться”, — уточнил он.

Депутат отметил, что самая большая проблема пальмового масла в том, что его содержание часто скрывают.

“Не пишут на этикетках о трансжирах, хотя и обязаны это делать”, — сказал Тригубенко и добавил, “что, если с растительными маслами в отдельных продуктах питания для взрослых еще можно согласиться, то в вопросе детского питания, компромиссов быть не должно”.

Напомним, для фальсификации молочной продукции в Украине чаще всего используют пальмовое масло. Объемы его импорта за последние два года побили все рекорды.

В БПП и Опоблоке уже заявили о готовности ограничить использование пальмового масла в Украине на законодательном уровне.

Радикалы, в свою очередь, даже зарегистрировали соответствующий законопроект.

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