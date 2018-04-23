Пальмової олії у продуктах для дітей бути не повинно - нардеп

“Серед аргументів на користь рослинної олії, у ЄБА нагадали, що "пальма“ входить до складу дитячого харчування. І з цим конкретно доводом мені погодитися вкрай важко. Вже сьогодні на ринку України​ представлені суміші дитячого харчування, які не містять пальмової олії. Аналогічні, звичайно, є й в ЄС. А ті виробники, які ще не виключили пальму зі свого складу, думаю, вже давно розмірковують над такою можливістю”, — сказав він.

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Крім того, за його словами, теза експертів ЄБА про те, що саме пальмова олія наближає склад дитячої суміші до грудного молока, дещо хибна.

“Я, звичайно, не медик і не фахівець у цій галузі, але певні знання дозволяють припустити, що пальмової олії у грудному молоці, у такому вигляді, як її додають до сумішей, точно немає. Фахівці наголошують, щоб довести пальмову олію до стану, коли її вміст у продукті максимально корисний - треба попрацювати, і це дорого коштує. Саме тому, від неї у харчуванні дітей, лікарі, все ж, радять відмовлятися”, — уточнив він.

Депутат наголосив, що найбільша проблема пальмової олії у тому, що її вміст часто приховують.

“Не пишуть на етикетках про трансжири, хоча і зобов’язані це робити”, — сказав Тригубенко і додав, “що, якщо із рослинними оліями в окремих продуктах харчування для дорослих ще можна погодитися, то у питанні дитячого харчування, компромісів бути не повинно”.

Нагадаємо, для фальсифікації молочної продукції в Україні найчастіше використовують пальмову олію. Обсяги її імпорту за останні два роки побили всі рекорди.

У БПП та Опоблоці вже заявили про готовність обмежити використання пальмової олії в Україні на законодавчому рівні.

Радикали, в свою чергу, навіть зареєстрували відповідний законопроект.