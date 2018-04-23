Пальмової олії у продуктах для дітей бути не повинно - нардеп

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 19759 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 47502 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 63437 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 64677 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 95374 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 72222 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 82471 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95555 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87932 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 187165 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1м/с
77%
Популярнi новини

Компанії Dell, HP, Lenovo призупиняють поставки своєї техніки до США

12 квітня, 12:08 • 7436 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

12 квітня, 12:17 • 15090 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 13202 перегляди

Трамп скасував мито на смартфони, комп'ютери та електроніку

12 квітня, 14:36 • 4766 перегляди

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

16:13 • 9770 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 63442 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 187165 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 341484 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 276001 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 385883 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 13311 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 12895 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 64680 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20611 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25721 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

Пальмової олії у продуктах для дітей бути не повинно - нардеп

Київ • УНН

 • 11647 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Європейська Бізнес Асоціація заявила про готовність підтримати заборону використання пальмової олії у молочних товарах, але висловилася категорично проти заборони “пальми” в інших продуктах харчування. Зокрема, у ЄБА аргументували, що саме пальмову олію виробники додають до сумішей дитячого харчування. На думку депутата Сергія Тригубенка, так бути не повинно. Про це він заявив у коментарі УНН.

Пальмової олії у продуктах для дітей бути не повинно - нардеп

“Серед аргументів на користь рослинної олії, у ЄБА нагадали, що "пальма“ входить до складу дитячого харчування. І з цим конкретно доводом мені погодитися вкрай важко. Вже сьогодні на ринку України​ представлені суміші дитячого харчування, які не містять пальмової олії. Аналогічні, звичайно, є й в ЄС. А ті виробники, які ще не виключили пальму зі свого складу, думаю, вже давно розмірковують над такою можливістю”, — сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Майже 90% виробників замовчують наявність трансжирів у своїх продуктах

Крім того, за його словами, теза експертів ЄБА про те, що саме пальмова олія наближає склад дитячої суміші до грудного молока, дещо хибна.

“Я, звичайно, не медик і не фахівець у цій галузі, але певні знання дозволяють припустити, що пальмової олії у грудному молоці, у такому вигляді, як її додають до сумішей, точно немає. Фахівці наголошують, щоб довести пальмову олію до стану, коли її вміст у продукті максимально корисний - треба попрацювати, і це дорого коштує. Саме тому, від неї у харчуванні дітей, лікарі, все ж, радять відмовлятися”, — уточнив він.

Депутат наголосив, що найбільша проблема пальмової олії у тому, що її вміст часто приховують.

“Не пишуть на етикетках про трансжири, хоча і зобов’язані це робити”, — сказав Тригубенко і додав, “що, якщо із рослинними оліями в окремих продуктах харчування для дорослих ще можна погодитися, то у питанні дитячого харчування, компромісів бути не повинно”.

Нагадаємо, для фальсифікації молочної продукції в Україні найчастіше використовують пальмову олію. Обсяги її імпорту за останні два роки побили всі рекорди.

У БПП та Опоблоці вже заявили про готовність обмежити використання пальмової олії в Україні на законодавчому рівні.
Радикали, в свою чергу, навіть зареєстрували відповідний законопроект. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,518.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,650.76