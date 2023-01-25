рф сократила группировку в беларуси до 5 800 военных - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. На территории беларуси сухопутный компонент составляет 5 800 военнослужащих. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил в эфире национального телемарафона, передает корреспондент УНН.
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«Сегодня на территории беларуси сухопутный компонент составляет 5 800 военнослужащих. Вторая механизированная дивизия сейчас переместилась на территорию россии, в том числе зашла уже на территорию Украины. Это Луганская область. Сейчас туда заходят подразделения шестой дивизии, подразделения территориальных войск на подготовку», - рассказал Скибицкий.
По его словам, там нет мощного авиационного, ракетного компонента и там нет воздушно-десантных войск.
«Сегодня на территории беларуси есть один дивизион «Искандер», зенитно-ракетные системы С-300, С-400 и три самолета МИГ-31», - сказал Скибицкий.
Дополнение
Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщал 16 января, что в беларуси насчитывалось около 11 тыс. российских военных.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у оккупантов не будет успеха с белорусского направления.
В рамках мероприятий по слаживанию региональной группировки войск (сил) беларуси и российской федерации продолжается проверка боевой готовности соединений и воинских частей вооружённых сил республики беларусь.