рф сократила группировку в беларуси до 5 800 военных - разведка

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«Сегодня на территории беларуси сухопутный компонент составляет 5 800 военнослужащих. Вторая механизированная дивизия сейчас переместилась на территорию россии, в том числе зашла уже на территорию Украины. Это Луганская область. Сейчас туда заходят подразделения шестой дивизии, подразделения территориальных войск на подготовку», - рассказал Скибицкий.

По его словам, там нет мощного авиационного, ракетного компонента и там нет воздушно-десантных войск.

«Сегодня на территории беларуси есть один дивизион «Искандер», зенитно-ракетные системы С-300, С-400 и три самолета МИГ-31», - сказал Скибицкий.

Дополнение

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщал 16 января, что в беларуси насчитывалось около 11 тыс. российских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у оккупантов не будет успеха с белорусского направления.

В рамках мероприятий по слаживанию региональной группировки войск (сил) беларуси и российской федерации продолжается проверка боевой готовности соединений и воинских частей вооружённых сил республики беларусь.