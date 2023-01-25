У білорусі продовжується перевірка боєготовності військ у межах "злагодження" угруповання з рф
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. У межах заходів злагодження регіонального угруповання військ (сил) білорусі та російської федерації триває перевірка бойової готовності з'єднань та військових частин збройних сил республіки білорусь. Про це заявили в міністерстві оборони білорусі, пише УНН.
Деталі
У повідомленні ідеться, що відповідні заходи мають комплексний характер, і дозволять “визначити здатність командирів управляти підлеглими військовими частинами та підрозділами у різних умовах обстановки, а також їх готовність виконувати завдання щодо призначення у встановлені терміни”.
Загальне керівництво заходами покладено на державний секретаріат ради безпеки республіки білорусь.
Доповнення
правитель білорусі олександр лукашенко на нараді заявив, що країну просили не воювати з Україною, пропонували укласти "пакт про ненапад".
Президент Володимир Зеленський відповів на заяви лукашенка, заявивши, що Україна не збирається нападати на білорусь.