У білорусі продовжується перевірка боєготовності військ у межах "злагодження" угруповання з рф

Деталі

У повідомленні ідеться, що відповідні заходи мають комплексний характер, і дозволять “визначити здатність командирів управляти підлеглими військовими частинами та підрозділами у різних умовах обстановки, а також їх готовність виконувати завдання щодо призначення у встановлені терміни”.

Загальне керівництво заходами покладено на державний секретаріат ради безпеки республіки білорусь.

Доповнення

правитель білорусі олександр лукашенко на нараді заявив, що країну просили не воювати з Україною, пропонували укласти "пакт про ненапад".

Президент Володимир Зеленський відповів на заяви лукашенка, заявивши, що Україна не збирається нападати на білорусь.