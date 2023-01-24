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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Украина не собирается нападать на беларусь - Зеленский

Киев • УНН

 • 335757 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Украина не собиралась и не собирается нападать на беларусь. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Финляндской Республики Саули Ниинистьо, передает корреспондент УНН.

Украина не собирается нападать на беларусь - Зеленский

Цитата

«Мы действительно не собирались и не собираемся нападать на беларусь. Это главный сигнал от всего украинского народа белорусскому народу. Для нас очень важно, чтобы беларусь не потеряла свою независимость и не вступила несмотря ни на какое влияние кого-либо, не вступила в эту абсолютно позорную войну», - сказал Зеленский.

Дополнение

Самопровозглашённый президент беларуси александр лукашенко на совещании заявил, что страну просили не воевать с Украиной, предлагали заключить "пакт о ненападении".

В феврале 2022 года часть российских атак на Украину началась с территории беларуси. В этом году там на постоянной основе находятся российские военные (по оценкам Украины около 11 тыс. человек) в рамках "совместных учений".

Западные аналитики говорят, что этих сил недостаточно для новой полноценной атаки и, скорее всего, учения необходимы для того, чтобы Украина постоянно держала часть своих военных соединений на северной границе страны. Там с прошлой весны не ведутся активные боевые действия.

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