Україна не збирається нападати на білорусь – Зеленський

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«Ми дійсно не збирались й не збираємося нападати на білорусь. Це головний сигнал від всього українського народу білоруському народу. Для нас дуже важливо, щоб білорусь не втратила свою незалежність й не вступила незважаючи ні на який вплив будь-кого, не вступила в цю абсолютно ганебну війну», - сказав Зеленський.

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Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко на нараді заявив, що країну просили не воювати з Україною, пропонували укласти "пакт про ненапад".

У лютому 2022 року частина російських атак на Україну почалася з території білорусі. Цього року там на постійній основі перебувають російські військові (за оцінками України близько 11 тис. осіб) у межах "спільних навчань".

Західні аналітики кажуть, що цих сил недостатньо для нової повноцінної атаки і, найімовірніше, навчання необхідні для того, щоб Україна постійно тримала частину своїх військових з'єднань на північному кордоні країни. Там з минулої весни не ведуться активні бойові дії.