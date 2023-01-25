В беларуси продолжается проверка боеготовности войск в рамках "слаживания" группировки с рф
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. В рамках мероприятий слаживания региональной группировки войск (сил) беларуси и российской федерации продолжается проверка боевой готовности соединений и воинских частей вооруженных сил республики беларусь. Об этом заявили в министерстве обороны беларуси, пишет УНН.
Детали
В сообщении говорится, что соответствующие мероприятия носят комплексный характер, и позволят “определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями в различных условиях обстановки, а также их готовность выполнять задачи по предназначению в установленные сроки”.
Общее руководство проводимыми мероприятиями возложено на государственный секретариата совета безопасности республики беларусь.
Дополнение
правитель беларуси александр лукашенко на совещании заявил, что страну просили не воевать с Украиной, предлагали заключить "пакт о ненападении".
Президент Владимир Зеленский ответил на заявления лукашенко, заявив, что Украина не собирается нападать на беларусь.