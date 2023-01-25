В беларуси продолжается проверка боеготовности войск в рамках "слаживания" группировки с рф

Детали

В сообщении говорится, что соответствующие мероприятия носят комплексный характер, и позволят “определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями в различных условиях обстановки, а также их готовность выполнять задачи по предназначению в установленные сроки”.

Общее руководство проводимыми мероприятиями возложено на государственный секретариата совета безопасности республики беларусь.

Дополнение

правитель беларуси александр лукашенко на совещании заявил, что страну просили не воевать с Украиной, предлагали заключить "пакт о ненападении".

Президент Владимир Зеленский ответил на заявления лукашенко, заявив, что Украина не собирается нападать на беларусь.