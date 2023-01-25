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рф скоротила угрупування в білорусі до 5 800 військових – розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. На території білорусі сухопутний компонент складає 5 800 військовослужбовців. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив в ефірі національного телемарафону, передає кореспондент УНН.

рф скоротила угрупування в білорусі до 5 800 військових – розвідка

Цитата

«Сьогодні на території білорусі сухопутний компонент складає 5 800 військовослужбовців. Друга механізована дивізія зараз перемістилася на територію росії, в тому числі зайшла вже на територію України. Це Луганська область. Зараз туди заходять підрозділи шостої дивізії, підрозділи територіальних військ на підготовку», - розповів Скібіцький.

За його словами, там немає потужного авіаційного, ракетного компонента й там немає повітряно-десантних військ.

«Сьогодні на території білорусі є один дивізіон «Іскандер», зенітно-ракетні системи С-300, С-400 та три літаки МІГ-31», - сказав Скібіцький.

Доповнення

Очільник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко повідомляв 16 січня, що у білорусі налічувалося близько 11 тис. російських військових.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що в окупантів не буде успіху з білоруського напрямку.

У межах заходів злагодження регіонального угруповання військ (сил) білорусі та російської федерації триває перевірка бойової готовності з'єднань та військових частин збройних сил республіки білорусь.

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