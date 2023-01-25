рф скоротила угрупування в білорусі до 5 800 військових – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. На території білорусі сухопутний компонент складає 5 800 військовослужбовців. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив в ефірі національного телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«Сьогодні на території білорусі сухопутний компонент складає 5 800 військовослужбовців. Друга механізована дивізія зараз перемістилася на територію росії, в тому числі зайшла вже на територію України. Це Луганська область. Зараз туди заходять підрозділи шостої дивізії, підрозділи територіальних військ на підготовку», - розповів Скібіцький.
За його словами, там немає потужного авіаційного, ракетного компонента й там немає повітряно-десантних військ.
«Сьогодні на території білорусі є один дивізіон «Іскандер», зенітно-ракетні системи С-300, С-400 та три літаки МІГ-31», - сказав Скібіцький.
Доповнення
Очільник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко повідомляв 16 січня, що у білорусі налічувалося близько 11 тис. російських військових.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що в окупантів не буде успіху з білоруського напрямку.
У межах заходів злагодження регіонального угруповання військ (сил) білорусі та російської федерації триває перевірка бойової готовності з'єднань та військових частин збройних сил республіки білорусь.