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Zelenskyy signed a law on raising taxes

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рф с начала полномасштабного вторжения убила более 13,5 тыс. мирных жителей Украины

рф с начала полномасштабного вторжения убила более 13,5 тыс. мирных жителей Украины

Киев  •  УНН

 • 3567 просмотра

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Более 13,5 тысяч мирных жителей погибли в Украине с начала полномасштабного вторжения рф, средних 592 ребенка. Около 11 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за войны.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину погибло более 13,5 тыс. мирных жителей, в частности, около 590 детей. Об этом заявил руководитель ОП Андрей Ермак во время Международного форума "Дипломатия сегодня: роль Украины в глобальной политике", передает УНН.

"С февраля 2022 года в Украине погибло более 13,5 тыс. мирных жителей, в частности, около 590 детей. Почти 26 тыс. гражданских лиц получили ранения. Более 11 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома, в том числе 4,5 млн внутренне перемещенных лиц и более 6,7 млн тех, кто покинул Украину", - сказал Ермак.

Он подчеркнул, что масштабы российской агрессии с февраля 2022 года и уровень нанесенного ею разрушительного ущерба беспрецедентны в современной истории.

"По Украине было выпущено около 11,5 тыс. ракет. Ежемесячно сбрасывалось около 4 тыс., управляемых авиабомб из которых около 3,5 тыс. направлены именно на гражданскую инфраструктуру", - сообщил Ермак.

Дополнение

В Украине с начала полномасштабного вторжения рф погибли 592 ребенка. Еще более 1,7 тыс. - получили ранения.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
andrii-yermakАндрей Ермак
ukrainaУкраина