РФ расширила санкции в отношении Украины

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расширил перечень граждан Украины, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Соответствующее постановление правительства от 16 декабря опубликовано на официальном портале правовой информации РФ, пишет УНН.

Согласно документу, в список внесены еще девять человек, двое украинцев из перечня исключены. Таким образом, в перечень теперь входят порядка 570 человек.

Кроме того, кабмин Российской Федерации расширил перечень товаров, ввоз которых с Украины в Россию запрещен.

В нем отмечается, что под запрет попадают кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза, медицинские воздуховоды и трубки, грелки, катетеры, кровоостанавливающие жгуты и ряд других изделий медицинского назначения. Также запрет распространяется на радиаторы и котлы центрального отопления, части жидкостных насосов.

Одновременно с этим перечень продукции, вывоз которой из России в Украину запрещен, дополнен регенерируемыми бумагой или картоном (макулатурой и соответствующими отходами).

Добавим, что Кабмин вынесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении России.

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