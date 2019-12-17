РФ розширила санкції щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв розширив перелік громадян України, щодо яких вводяться спеціальні економічні заходи. Відповідна постанова уряду від 16 грудня опублікована на офіційному порталі правової інформації РФ, пише УНН.
Згідно з документом, до списку внесено ще дев’ять чоловік, двоє українців з переліку виключено. Таким чином, до переліку тепер входять близько 570 чоловік.
Крім того, кабмін Російської Федерації розширив перелік товарів, ввезення яких з України в Росію заборонено.
У ньому наголошується, що під заборону потрапляють кукурудзяний крохмаль, глюкоза і фруктоза, медичні повітроводи і трубки, грілки, катетери, кровоспинні джгути і ряд інших виробів медичного призначення. Також заборона поширюється на радіатори та котли центрального опалення, частини рідинних насосів.
Одночасно з цим перелік продукції, вивезення якої з Росії в Україну заборонено, доповнено регенерованими папером або картоном (макулатурою і відповідними відходами).
Додамо, що Кабмін винесе на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо Росії.