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РФ розширила санкції щодо України

РФ розширила санкції щодо України

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв розширив перелік громадян України, щодо яких вводяться спеціальні економічні заходи. Відповідна постанова уряду від 16 грудня опублікована на офіційному порталі правової інформації РФ, пише УНН.

Згідно з документом, до списку внесено ще дев’ять чоловік, двоє українців з переліку виключено. Таким чином, до переліку тепер входять близько 570 чоловік.

Крім того, кабмін Російської Федерації розширив перелік товарів, ввезення яких з України в Росію заборонено.

У ньому наголошується, що під заборону потрапляють кукурудзяний крохмаль, глюкоза і фруктоза, медичні повітроводи і трубки, грілки, катетери, кровоспинні джгути і ряд інших виробів медичного призначення. Також заборона поширюється на радіатори та котли центрального опалення, частини рідинних насосів.

Одночасно з цим перелік продукції, вивезення якої з Росії в Україну заборонено, доповнено регенерованими папером або картоном (макулатурою і відповідними відходами).

Додамо, що Кабмін винесе на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо Росії.

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