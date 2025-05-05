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рф распространяет фейковые листовки к 9 мая с призывом прятать награды под одеждой

Киев • УНН

 • 24 просмотра

россия распространяет фейковые листовки с призывом к ветеранам прятать советские награды. Это делается для дискредитации Украины в преддверии 9 мая.

рф распространяет фейковые листовки к 9 мая с призывом прятать награды под одеждой

россия распространяет фейковые листовки от имени Украинского института национальной памяти с якобы просьбой к ветеранам прятать свои советские награды под одеждой. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины, информирует УНН.

Детали

В ЦПД отметили, что на самом деле это фейк, такой открытки не существует.

Цель этой лжи - сформировать образ Украины как государства, "презирающего ветеранов" в преддверии 9 мая, сакрализованной для россии даты, которую она использует для мобилизации населения и оправдания войн

- говорится в сообщении.

В ЦПД отмечают, что ранее россияне распространяли фейковые фото открыток с пропагандистскими лозунгами к 9 мая и символикой оккупантов, которые якобы расклеили в Киеве.

Напомним

россияне активно используют ИИ для распространения дезинформации, "кормя" языковые модели фейками об Украине. Также ИИ используется для психологического давления на общество.

россияне распространяют фейки к годовщине трагедии в Одессе 2 мая 2014 года - ЦПД02.05.25, 13:18 • 3853 просмотра

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