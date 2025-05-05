рф поширює фейкові листівки до 9 травня з закликом ховати нагороди під одягом
Київ • УНН
росія розповсюджує фейкові листівки з закликом до ветеранів ховати радянські нагороди. Це робиться для дискредитації України напередодні 9 травня.
росія поширює фейкові листівки від імені Українського інституту національної памʼяті з нібито проханням до ветеранів ховати свої радянські нагороди під одягом. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України, інформує УНН.
Деталі
У ЦПД зазначили, що насправді це фейк, такої листівки не існує.
Мета цієї брехні - сформувати образ України як держави, що "зневажає ветеранів" напередодні 9 травня, сакралізованої для росії дати, яку вона використовує для мобілізації населення та виправдання війн
В ЦПД наголошують, що раніше росіяни поширювали фейкові фото листівок із пропагандистськими гаслами до 9 травня та символікою окупантів, які нібито розклеїли в Києві.
Нагадаємо
росіяни активно використовують ШІ для поширення дезінформації, "годуючи" мовні моделі фейками про Україну. Також ШІ використовується для психологічного тиску на суспільство.
росіяни поширюють фейки до річниці трагедії в Одесі 2 травня 2014 року - ЦПД02.05.25, 13:18 • 3853 перегляди