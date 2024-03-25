Фейковые тезисы о якобы "причастности Украины к теракту" в сообщениях журналистов и блогеров, которые последовательно продвигают российские нарративы, все более активно распространяются со стороны страны-оккупанта. В частности речь идет об утверждении таких лиц, как итальянско-швейцарский журналист Анджело Джулиано, - о теракте "укронацистского режима при поддержке США"; а также американский блогер Джек Пособец и немецкий предприниматель Ким Дотком, которые пытаются доказать причастность Украины к теракту в РФ.

Об этом передает УНН с ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Пропаганда рф начала информкампанию, цель которой - "привязать" Украину к теракту в "Крокусе", в частности, в глазах Запада. - говорится в сообщении.

Детали

Сообщения европейских и американских журналистов и блогеров, которые последовательно продвигают российские нарративы:

Итальянско-швейцарский журналист Анджело Джулиано, который утверждает, что теракт совершил "укронацистский режим при поддержке США". Сам Джулиано живет в Гонконге и регулярно продвигает четкие пророссийские месседжи;

Американский блогер Джек Пособец, который является сторонником конспирологических теорий и последовательно продвигает в США тезисы, созвучные с российскими.

Немецкий предприниматель Ким Дотком, который пытается доказать причастность Украины к теракту через "язык тела Зеленского". Дотком обвинялся правоохранителями США в отмывании денег и мошенничестве, он регулярно распространяет пророссийские нарративы.

Напомним,

российские диверсионные группы неудачно попытались высадиться на подконтрольном Украине правом берегу Херсонской области, но российские СМИ лживо представили это как успешную "десантную" операцию.

Ракетная атака рф на Киев: есть повреждения в трех районах, еще в двух - упали обломки