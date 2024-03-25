Ракетная атака рф на Киев: есть повреждения в трех районах, еще в двух - упали обломки

В результате ракетного вражеского удара по Киеву по состоянию на 12 часов понедельника зафиксированы повреждения нежилого здания в Печерском районе, многоэтажки - в Соломенском, и, предварительно, возгорание нежилого помещения в Дарницком районе. Также обломки ракеты упали в Голосеевском и Днепровском районах. Об этом сообщили в КГВА, передает УНН.

Печерский район. Повреждено многоэтажное нежилое здание Разрушение на площади примерно 100 м.кв. Без последующего горения.

Соломенский р-н. Поврежден многоэтажный дом. Информация о пострадавших выясняется.

Днепровский р-н. Падение обломков ракеты. Информация о месте падения уточняется.

Голосеевский р-н. Падение обломков в лесополосе.

Дарницкий р-н. Падение обломков на частную застройку. Предварительно возгорание нежилого помещения.

На данный момент, по данным КГВА, известно о четырех пострадавших, из них один ребенок. Информация о погибших не поступала.

Тем временем мэр города Виталий Кличко пишет о пяти пострадавших из-за атаки рф в Печерском районе.