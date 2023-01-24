рф продолжает мероприятия скрытой мобилизации в оккупированном Крыму

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“На временно оккупированных территориях украинского Крыма российская федерация продолжает мероприятия скрытой мобилизации за счет местных жителей — граждан Украины. В частности, в городе Севастополь с 20 января 2023 года российским военным комиссариатам определена задача пополнить потери россии в так называемой „специальной военной операции“ за счет местных гражданских лиц из подразделений черноморского флота”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что всем гражданским работникам определено заполнить формы где указать сведения о воинском звании в запасе и наличие водительского удостоверения.

Дополнение

В оккупированном Крыму утром пришли с обысками к крымским татарам, есть задержанные.