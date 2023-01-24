В окупованому Криму зранку прийшли з обшуками до кримських татар, є затримані
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. З 4 години ранку в тимчасово окупованому Криму проходять обшуки в будинках кримських татар. Про це повідомляє платформа “Кримська солідарність”, передає УНН.
Деталі
Зокрема, жителі Джанкойського району повідомили про дії російських силовиків за шістьма адресами. Російські силовики публічно не повідомляють про проведення обшуків.
Зокрема, обшуки проходять у Екрема Кроша в селі Близькогородське, у Айдера Асанова і Рефата Сейдаметових у селі Тимофіївка, в Османа Абдуразакова в селі Дніпровка, у Лемана Зекір'єва і Халіла Мамбетова в Джанкої.
Екрем Крош — рідний брат активіста і політв'язня Енвера Кроша. Осман Абдуразаков – брат політв'язня Едема Бекірова з «джанкойської групи» у «справі кримських мусульман». Екрем Крош займається ремонтом і встановленням побутової техніки. Леман Зекір'яєв і Осман Абдуразаков – будівельники.
Зазначається, що всіх шістьох затримали і відвезли в управління фсб в тимчасово окупованому Криму, але точне їхнє місце перебування невідоме.
Доповнення
19 грудня в тимчасово окупованому Криму окупаційна влада проводила обшуки в будинках кримських татар. Відомо про затриманих.