В оккупированном Крыму с утра пришли с обысками к крымским татарам, есть задержанные

Детали

В частности, жители Джанкойского района сообщили о действиях российских силовиков по шести адресам. Российские силовики публично не сообщают о проведении обысков.

В частности, обыски проходят у Экрема Кроша в селе Ближнегородское, у Айдера Асанова и Рефата Сейдаметовых в селе Тимофеевка, у Османа Абдуразакова в селе Днепровка, у Лемана Зекирьяева и Халила Мамбетова в Джанкое.

Экрем Крош — родной брат активиста и политзаключенного Энвера Кроша. Осман Абдуразаков – брат политзаключенного Эдема Бекирова из «джанкойской группы» в «деле крымских мусульман». Экрем Крош занимается ремонтом и установкой бытовой техники. Леман Зекирьяев и Осман Абдуразаков – строители.

Отмечается, что всех шестерых задержали и увезли в управление фсб во временно оккупированном Крыму, но точное их место пребывания неизвестно.

Дополнение

19 декабря во временно оккупированном Крыму оккупационные власти проводили обыски в домах крымских татар. Известно о задержанных.