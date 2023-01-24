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рф продовжує заходи прихованої мобілізації в окупованому Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. росія продовжує заходи прихованої мобілізації в тимчасово окупованому Криму за рахунок місцевих мешканців - громадян України. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

рф продовжує заходи прихованої мобілізації в окупованому Криму

Цитата

«На тимчасово окупованих територіях українського Криму російська федерація продовжує заходи прихованої мобілізації за рахунок місцевих мешканців - громадян України. Зокрема, у місті Севастополь з 20 січня 2023 року російським військовим комісаріатам визначено завдання поповнити втрати росії у так званій “спеціальній військовій операції” за рахунок місцевих цивільних осіб з підрозділів чорноморського флоту», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всім цивільним працівникам визначено заповнити форми де вказати відомості про військового звання в запасі та наявність водійського посвідчення.

Доповнення

В окупованому Криму зранку прийшли з обшуками до кримських татар, є затримані.

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