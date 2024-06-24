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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф предлагает Вьетнаму помощь в строительстве атомных электростанций

рф предлагает Вьетнаму помощь в строительстве атомных электростанций

Киев  •  УНН

24 июня 2024, 01:23  •  4013 просмотра

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рф предлагает Вьетнаму помощь в строительстве атомных электростанций.

рф предлагает помощь Вьетнаму в развитии атомной энергетики. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

детали

Председатель российской государственной атомной компании "росатом" лихачев заявил, что во время своего недавнего визита в Ханой президент рф путин предложил Вьетнаму помощь в разработке атомных электростанций.

Мы предложили все возможные варианты сотрудничества... "росатом" предлагает зарубежным партнерам не только мощные, но и маломощные атомные электростанции, как на суше, так и на плавучем варианте

- сказал лихачев.

На данный момент во Вьетнаме нет ни одной атомной электростанции. После ядерной аварии на Фукусиме в Японии и из-за финансовых ограничений в 2016 году Вьетнам отказался от планов строительства первых двух атомных электростанций.

США и Вьетнам обсудили усиление сотрудничества на фоне визита путина - Bloomberg23 июня 2024, 08:49 • 21599 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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