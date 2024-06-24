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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 62111 перегляди

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рф пропонує В'єтнаму допомогу в будівництві атомних електростанцій

Київ • УНН

 • 38095 перегляди

рф пропонує В'єтнаму допомогу в будівництві атомних електростанцій.

рф пропонує В'єтнаму допомогу в будівництві атомних електростанцій

рф пропонує допомогу В'єтнаму в розвитку атомної енергетики. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Голова російської державної атомної компанії "росатом" ліхачов заявив, що під час свого недавнього візиту до Ханою президент рф путін запропонував В'єтнаму допомогу у розробці атомних електростанцій.

Ми запропонували всі можливі варіанти співпраці... "росатом" пропонує зарубіжним партнерам не тільки потужні, а й малопотужні атомні електростанції, як на суходолі, так і на плавучому варіанті

- сказав ліхачов.

На даний момент у В'єтнамі немає жодної атомної електростанції. Після ядерної аварії в Фукусімі в Японії та через фінансові обмеження у 2016 році В'єтнам відмовився від планів на будівництво перших двох атомних електростанцій.

США та В’єтнам обговорили посилення співпраці на тлі візиту путіна – Bloomberg23.06.24, 11:49 • 24141 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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