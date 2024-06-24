рф пропонує В'єтнаму допомогу в будівництві атомних електростанцій
Київ • УНН
рф пропонує В'єтнаму допомогу в будівництві атомних електростанцій.
рф пропонує допомогу В'єтнаму в розвитку атомної енергетики. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Голова російської державної атомної компанії "росатом" ліхачов заявив, що під час свого недавнього візиту до Ханою президент рф путін запропонував В'єтнаму допомогу у розробці атомних електростанцій.
Ми запропонували всі можливі варіанти співпраці... "росатом" пропонує зарубіжним партнерам не тільки потужні, а й малопотужні атомні електростанції, як на суходолі, так і на плавучому варіанті
На даний момент у В'єтнамі немає жодної атомної електростанції. Після ядерної аварії в Фукусімі в Японії та через фінансові обмеження у 2016 році В'єтнам відмовився від планів на будівництво перших двох атомних електростанцій.
США та В’єтнам обговорили посилення співпраці на тлі візиту путіна – Bloomberg23.06.24, 11:49 • 24141 перегляд