США та В’єтнам обговорили посилення співпраці на тлі візиту путіна – Bloomberg
Київ • УНН
Сполучені Штати і В'єтнам обговорили шляхи зміцнення свого стратегічного партнерства під час зустрічі, що відбулася після візиту президента росії до В'єтнаму.
США та В'єтнам обговорили шляхи розвитку стратегічного партнерства на зустрічі, яка відбулася після візиту президента росії володимира путіна до В'єтнаму. Про це розповіли в уряді Ханою, пише УНН з посиланням на Bloomberg.
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Помічник держсекретаря США з питань Східної Азії та Тихоокеанського регіону Деніел Крітенбрінк провів зустріч з міністром закордонних справ В'єтнаму Буй Тхань Соном 21 червня, повідомляє урядове джерело. Візит Крітенбрінка в В'єтнам відбувся на тлі критики США щодо нещодавнього візиту путіна в країну.
В офіційній заяві США підкреслили свою відданість підтримці сильного і процвітаючого В'єтнаму. Крітенбрінк зазначила, що Сполучені Штати високо цінують зростаючу роль В'єтнаму на міжнародних та регіональних аренах.
Міністр закордонних справ В'єтнаму сказав, що США є стратегічно важливим партнером, і підтвердив готовність країни до спільної роботи для розвитку всеосяжного стратегічного партнерства. На окремому брифінгу Крітенбрінк вказав на небувало високий рівень довіри та згуртованості між двома країнами на сьогоднішній день.
Додамо
Раніше США висловили критику щодо рішення В'єтнаму приймати путіна, що відбулося після його візиту до Північної Кореї, де він отримав обіцянку від Кім Чен Ина про непохитну підтримку росії у війні в Україні.
У вересні цього року США та В'єтнам підняли рівень своїх двосторонніх відносин до статусу всеосяжного стратегічного партнерства, що є найвищим рівнем дипломатичних зв'язків для В'єтнаму.
Нагадаємо
Під час візиту президента рф володимира путіна до В'єтнаму країни підписали низку угод про поглиблення співпраці. Зокрема, меморандум про взаєморозуміння щодо будівництва Центру ядерної науки і технологій у В'єтнамі.
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