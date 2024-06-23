США и Вьетнам обсудили усиление сотрудничества на фоне визита путина - Bloomberg

США и Вьетнам обсудили пути развития стратегического партнерства на встрече, которая состоялась после визита президента россии владимира путина во Вьетнам. Об этом рассказали в правительстве Ханоя, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Помощник госсекретаря США по вопросам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк провел встречу с министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Соном 21 июня, сообщает правительственный источник. Визит Критенбринка в Вьетнам состоялся на фоне критики США относительно недавнего визита путина в страну.

В официальном заявлении США подчеркнули свою приверженность поддержке сильного и процветающего Вьетнама. Критенбринк отметила, что Соединенные Штаты высоко ценят растущую роль Вьетнама на международных и региональных аренах.

Министр иностранных дел Вьетнама сказал, что США являются стратегически важным партнером, и подтвердил готовность страны к совместной работе для развития всеобъемлющего стратегического партнерства. На отдельном брифинге Критенбринк указал на небывало высокий уровень доверия и сплоченности между двумя странами на сегодняшний день.

Добавим

Ранее США высказали критику относительно решения Вьетнама принимать путина, произошедшего после его визита в Северную Корею, где он получил обещание от Ким Чен Ына о непоколебимой поддержке россии в войне в Украине.

В сентябре этого года США и Вьетнам повысили уровень своих двусторонних отношений до статуса всеобъемлющего стратегического партнерства, что является самым высоким уровнем дипломатических связей для Вьетнама.

Напомним

Во время визита президента рф во Вьетнам страны подписали ряд соглашений об углублении сотрудничества. В частности, меморандум о взаимопонимании по строительству Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме.

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