США и Вьетнам обсудили усиление сотрудничества на фоне визита путина - Bloomberg

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Захватчики насильно собирают детей и бюджетников для просмотра прокремлевских пропагандистских фильмов

Захватчики насильно собирают детей и бюджетников для просмотра прокремлевских пропагандистских фильмов

  •  107164 просмотра
Трамп призывает к участию в выборах, уклоняясь от обсуждения абортов

Трамп призывает к участию в выборах, уклоняясь от обсуждения абортов

  •  70351 просмотра
Российская ракета "Калибр" была выпущена в направлении Кировоградской области

Российская ракета "Калибр" была выпущена в направлении Кировоградской области

  •  100822 просмотра
Воздушная тревога объявлена в Киеве и регионах Украины

Воздушная тревога объявлена в Киеве и регионах Украины

  •  104402 просмотра
В Киеве активизировалась противовоздушная оборона на фоне ракетного обстрела

В Киеве активизировалась противовоздушная оборона на фоне ракетного обстрела

  •  102243 просмотра
публикации
Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

21 июня 2024, 08:33  •  173304 просмотра
Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

21 июня 2024, 07:58  •  174010 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

21 июня 2024, 05:40  •  179742 просмотра
Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

20 июня 2024, 13:31  •  175745 просмотра
Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

20 июня 2024, 08:38  •  139569 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пекинес из США с пятой попытки получил звание самой уродливой собаки в мире

Пекинес из США с пятой попытки получил звание самой уродливой собаки в мире

  •  0 просмотра
23 июня: День пишущей машинки, День "Альфы", Троица

23 июня: День пишущей машинки, День "Альфы", Троица

  •  26263 просмотра
22 июня: Всемирный день тропического леса, день позитивных медиа

22 июня: Всемирный день тропического леса, день позитивных медиа

22 июня 2024, 03:03  •  70389 просмотра
5 романтических любовных фильмов, которые обязательно понравятся: что посмотреть на выходных

5 романтических любовных фильмов, которые обязательно понравятся: что посмотреть на выходных

21 июня 2024, 17:47  •  71312 просмотра
Владел каждой сценой, в которой был: Дональд Сазерленд не играл боевиков или влюбленных героев, но был настоящим гарантом качества - WP

Владел каждой сценой, в которой был: Дональд Сазерленд не играл боевиков или влюбленных героев, но был настоящим гарантом качества - WP

21 июня 2024, 12:02  •  102402 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

США и Вьетнам обсудили усиление сотрудничества на фоне визита путина - Bloomberg

США и Вьетнам обсудили усиление сотрудничества на фоне визита путина - Bloomberg

Киев  •  УНН

23 июня 2024, 08:49  •  2265 просмотра

Read in English

Соединенные Штаты и Вьетнам обсудили пути укрепления своего стратегического партнерства во время встречи, состоявшейся после визита президента россии во Вьетнам.

США и Вьетнам обсудили пути развития стратегического партнерства на встрече, которая состоялась после визита президента россии владимира путина во Вьетнам. Об этом рассказали в правительстве Ханоя, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Помощник госсекретаря США по вопросам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк провел встречу с министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Соном 21 июня, сообщает правительственный источник. Визит Критенбринка в Вьетнам состоялся на фоне критики США относительно недавнего визита путина в страну.

В официальном заявлении США подчеркнули свою приверженность поддержке сильного и процветающего Вьетнама. Критенбринк отметила, что Соединенные Штаты высоко ценят растущую роль Вьетнама на международных и региональных аренах.

Министр иностранных дел Вьетнама сказал, что США являются стратегически важным партнером, и подтвердил готовность страны к совместной работе для развития всеобъемлющего стратегического партнерства. На отдельном брифинге Критенбринк указал на небывало высокий уровень доверия и сплоченности между двумя странами на сегодняшний день.

Добавим

Ранее США высказали критику относительно решения Вьетнама принимать путина, произошедшего после его визита в Северную Корею, где он получил обещание от Ким Чен Ына о непоколебимой поддержке россии в войне в Украине.

В сентябре этого года США и Вьетнам повысили уровень своих двусторонних отношений до статуса всеобъемлющего стратегического партнерства, что является самым высоким уровнем дипломатических связей для Вьетнама.

Напомним

Во время визита президента рф во Вьетнам страны подписали ряд соглашений об углублении сотрудничества. В частности, меморандум о взаимопонимании по строительству Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме.

Intel отложила план расширения производства микросхем во Вьетнаме - Reuters8 ноября 2023, 07:13 • 46177 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Новости Мира
Совет ЕС согласовал старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой: запланировано начать до председательства Венгрии
21 июня 2024, 10:48  •  135479 просмотра

Совет ЕС согласовал старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой: запланировано начать до председательства Венгрии

Эксклюзив
Публичные высказывания депутата о конкретном уголовном деле - это давление на суд - Чумак
21 июня 2024, 09:08  •  124484 просмотра

Публичные высказывания депутата о конкретном уголовном деле - это давление на суд - Чумак

Эксклюзив
Черниговская ОВА не предлагала агрохолдингам присоединиться к ремонту дорог, которые они разрушают своим транспортом
21 июня 2024, 09:01  •  123427 просмотра

Черниговская ОВА не предлагала агрохолдингам присоединиться к ремонту дорог, которые они разрушают своим транспортом

Эксклюзив
Что известно о суббоэкспрессах, которыми рф, вероятно, начала оснащать ракеты Х-101 – ответ экспертов
20 июня 2024, 11:36  •  119631 просмотра

Что известно о суббоэкспрессах, которыми рф, вероятно, начала оснащать ракеты Х-101 – ответ экспертов

Эксклюзив
Директор НАБУ назвал свой отчет перед нардепами преждевременным и, вероятно, не явится на доклад
20 июня 2024, 11:23  •  108814 просмотра

Директор НАБУ назвал свой отчет перед нардепами преждевременным и, вероятно, не явится на доклад

Эксклюзив
Во втором полугодии курс может достичь более 42 гривны за доллар - эксперт
20 июня 2024, 08:48  •  110033 просмотра

Во втором полугодии курс может достичь более 42 гривны за доллар - эксперт

Эксклюзив
Наказание компаний, которые не платят налоги в том числе из-за серого экспорта, должно быть публичным и громким - эксперт
20 июня 2024, 08:06  •  100587 просмотра

Наказание компаний, которые не платят налоги в том числе из-за серого экспорта, должно быть публичным и громким - эксперт

Эксклюзив
Начат сбор подписей за отставку Костина с должности Генпрокурора
20 июня 2024, 07:57  •  69293 просмотра

Начат сбор подписей за отставку Костина с должности Генпрокурора

Эксклюзив
В Украине необходимо ввести платные дороги для крупногабаритного транспорта - эксперт
20 июня 2024, 07:10  •  57032 просмотра

В Украине необходимо ввести платные дороги для крупногабаритного транспорта - эксперт

В столице изуродовали могилы погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко
20 июня 2024, 06:59  •  37751 просмотра

В столице изуродовали могилы погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко

Популярные

В Киеве активизировалась противовоздушная оборона на фоне ракетного обстрела

В Киеве активизировалась противовоздушная оборона на фоне ракетного обстрела

  •  102243 просмотра
Воздушная тревога объявлена в Киеве и регионах Украины

Воздушная тревога объявлена в Киеве и регионах Украины

  •  104402 просмотра
Российская ракета "Калибр" была выпущена в направлении Кировоградской области

Российская ракета "Калибр" была выпущена в направлении Кировоградской области

  •  100822 просмотра
Трамп призывает к участию в выборах, уклоняясь от обсуждения абортов

Трамп призывает к участию в выборах, уклоняясь от обсуждения абортов

  •  70351 просмотра
Захватчики насильно собирают детей и бюджетников для просмотра прокремлевских пропагандистских фильмов

Захватчики насильно собирают детей и бюджетников для просмотра прокремлевских пропагандистских фильмов

  •  107164 просмотра

Публикации

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

21 июня 2024, 08:33  •  173304 просмотра
Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

21 июня 2024, 07:58  •  174010 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

21 июня 2024, 05:40  •  179742 просмотра
Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

20 июня 2024, 13:31  •  175745 просмотра
Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

20 июня 2024, 08:38  •  139569 просмотра

Война

российские войска могут готовиться к летнему наступлению на востоке Украины - ISW

российские войска могут готовиться к летнему наступлению на востоке Украины - ISW

  •  3998 просмотра
В порт Мариуполя снова зашел танкер

В порт Мариуполя снова зашел танкер

  •  12124 просмотра
​​У энергетика, которого россияне вчера убили на Запорожье, остался 9-летний сын

​​У энергетика, которого россияне вчера убили на Запорожье, остался 9-летний сын

  •  15372 просмотра
За вчера россияне убили двух гражданских в Донецкой области

За вчера россияне убили двух гражданских в Донецкой области

  •  19964 просмотра
Россия десять раз обстреляла Сумщину: зафиксировано 34 взрыва

Россия десять раз обстреляла Сумщину: зафиксировано 34 взрыва

  •  20320 просмотра

политика

Агент "АТЕШ" совершил диверсию на российской железнодорожной линии, поджег релейный шкаф

Агент "АТЕШ" совершил диверсию на российской железнодорожной линии, поджег релейный шкаф

  •  50415 просмотра
США уничтожили 3 корабля хуситов в Красном море

США уничтожили 3 корабля хуситов в Красном море

  •  49214 просмотра
Тайвань меняет военные игры в соответствии с обострением военной угрозы со стороны Китая

Тайвань меняет военные игры в соответствии с обострением военной угрозы со стороны Китая

  •  49516 просмотра
Трамп призывает к участию в выборах, уклоняясь от обсуждения абортов

Трамп призывает к участию в выборах, уклоняясь от обсуждения абортов

  •  70374 просмотра
Захватчики насильно собирают детей и бюджетников для просмотра прокремлевских пропагандистских фильмов

Захватчики насильно собирают детей и бюджетников для просмотра прокремлевских пропагандистских фильмов

  •  107167 просмотра

Война

российские войска могут готовиться к летнему наступлению на востоке Украины - ISW

российские войска могут готовиться к летнему наступлению на востоке Украины - ISW

  •  3998 просмотра
В порт Мариуполя снова зашел танкер

В порт Мариуполя снова зашел танкер

  •  12124 просмотра
​​У энергетика, которого россияне вчера убили на Запорожье, остался 9-летний сын

​​У энергетика, которого россияне вчера убили на Запорожье, остался 9-летний сын

  •  15372 просмотра
За вчера россияне убили двух гражданских в Донецкой области

За вчера россияне убили двух гражданских в Донецкой области

  •  19964 просмотра
Россия десять раз обстреляла Сумщину: зафиксировано 34 взрыва

Россия десять раз обстреляла Сумщину: зафиксировано 34 взрыва

  •  20320 просмотра

политика

Агент "АТЕШ" совершил диверсию на российской железнодорожной линии, поджег релейный шкаф

Агент "АТЕШ" совершил диверсию на российской железнодорожной линии, поджег релейный шкаф

  •  50415 просмотра
США уничтожили 3 корабля хуситов в Красном море

США уничтожили 3 корабля хуситов в Красном море

  •  49214 просмотра
Тайвань меняет военные игры в соответствии с обострением военной угрозы со стороны Китая

Тайвань меняет военные игры в соответствии с обострением военной угрозы со стороны Китая

  •  49516 просмотра
Трамп призывает к участию в выборах, уклоняясь от обсуждения абортов

Трамп призывает к участию в выборах, уклоняясь от обсуждения абортов

  •  70374 просмотра
Захватчики насильно собирают детей и бюджетников для просмотра прокремлевских пропагандистских фильмов

Захватчики насильно собирают детей и бюджетников для просмотра прокремлевских пропагандистских фильмов

  •  107167 просмотра

Новости Бизнеса

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

21 июня 2024, 16:25  •  53547 просмотра
В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

20 июня 2024, 11:46  •  81572 просмотра
Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

18 июня 2024, 07:17  •  108173 просмотра

Экономика

Из-за ночной атаки рф на Волыни загорелся газопровод, на Прикарпатье были обесточивания - Минэнерго

Из-за ночной атаки рф на Волыни загорелся газопровод, на Прикарпатье были обесточивания - Минэнерго

22 июня 2024, 08:17  •  89211 просмотра
Графики отключений света после ночной атаки рф начнут действовать раньше, с 14 часов - Укрэнерго

Графики отключений света после ночной атаки рф начнут действовать раньше, с 14 часов - Укрэнерго

22 июня 2024, 08:02  •  44013 просмотра
Ночной удар рф по энергетике: среди атакованных - газовый объект, расширение графиков отключений пока не планируется

Ночной удар рф по энергетике: среди атакованных - газовый объект, расширение графиков отключений пока не планируется

22 июня 2024, 07:19  •  60943 просмотра
Apple откладывает продажи смартфонов с AI-функциями в ЕС из-за законодательных ограничений

Apple откладывает продажи смартфонов с AI-функциями в ЕС из-за законодательных ограничений

22 июня 2024, 00:57  •  46700 просмотра
Жатва в Украине: где уже начали собирать урожай и сколько намолотили

Жатва в Украине: где уже начали собирать урожай и сколько намолотили

21 июня 2024, 17:56  •  50370 просмотра

Киев

17-летнему киевлянину выдвинуто подозрение в хулиганстве из-за избиения ветерана

17-летнему киевлянину выдвинуто подозрение в хулиганстве из-за избиения ветерана

  •  4792 просмотра
Утренняя атака на Киевщине: два человека получили незначительные ранения, повреждены дома и авто

Утренняя атака на Киевщине: два человека получили незначительные ранения, повреждены дома и авто

  •  28039 просмотра
ПВО в Киевской области уничтожила 2 вражеские ракеты во время ночной атаки

ПВО в Киевской области уничтожила 2 вражеские ракеты во время ночной атаки

  •  29026 просмотра
В Киеве активизировалась противовоздушная оборона на фоне ракетного обстрела

В Киеве активизировалась противовоздушная оборона на фоне ракетного обстрела

  •  102247 просмотра
Воздушная тревога объявлена в Киеве и регионах Украины

Воздушная тревога объявлена в Киеве и регионах Украины

  •  104406 просмотра