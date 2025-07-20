РФ потеряла еще 1040 военных в войне против Украины – Генштаб

За прошедшие сутки, 19 июля, Силы обороны убили и ранили 1040 российских захватчиков, общие потери врага в войне составили 1 041 990 человек. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1041990 (+1040) человек ликвидировано

танков ‒ 11035 (+3)

боевых бронированных машин ‒ 23021 (+9)

артиллерийских систем ‒ 30583 (+52)

РСЗО ‒ 1443 (+1)

средства ПВО ‒ 1198 (0)

самолетов ‒ 421 (0)

вертолетов ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 46982 (+270)

крылатые ракеты ‒ 3515 (+23)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 55727 (+121)

специальная техника ‒ 3932 (0)

Данные уточняются.

Напомним

19 июля на российско-украинском фронте зафиксировано 115 боестолкновений, из них 36 на Покровском направлении и 17 на Северо-Слобожанском и Курском. Российские войска нанесли 4 ракетных и 44 авиационных удара, применили 1375 дронов-камикадзе и совершили 4151 обстрел.

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