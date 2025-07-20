РФ потеряла еще 1040 военных в войне против Украины – Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки, 19 июля, Силы обороны ликвидировали 1040 российских захватчиков, доведя общие потери врага до 1 041 990 человек. Также уничтожены 3 танка, 9 боевых бронированных машин и 52 артиллерийские системы.
За прошедшие сутки, 19 июля, Силы обороны убили и ранили 1040 российских захватчиков, общие потери врага в войне составили 1 041 990 человек. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ).
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.07.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1041990 (+1040) человек ликвидировано
- танков ‒ 11035 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 23021 (+9)
- артиллерийских систем ‒ 30583 (+52)
- РСЗО ‒ 1443 (+1)
- средства ПВО ‒ 1198 (0)
- самолетов ‒ 421 (0)
- вертолетов ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 46982 (+270)
- крылатые ракеты ‒ 3515 (+23)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 55727 (+121)
- специальная техника ‒ 3932 (0)
Данные уточняются.
Напомним
19 июля на российско-украинском фронте зафиксировано 115 боестолкновений, из них 36 на Покровском направлении и 17 на Северо-Слобожанском и Курском. Российские войска нанесли 4 ракетных и 44 авиационных удара, применили 1375 дронов-камикадзе и совершили 4151 обстрел.
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