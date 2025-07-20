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РФ потеряла еще 1040 военных в войне против Украины – Генштаб

Киев • УНН

 • 742 просмотра

За минувшие сутки, 19 июля, Силы обороны ликвидировали 1040 российских захватчиков, доведя общие потери врага до 1 041 990 человек. Также уничтожены 3 танка, 9 боевых бронированных машин и 52 артиллерийские системы.

РФ потеряла еще 1040 военных в войне против Украины – Генштаб

За прошедшие сутки, 19 июля, Силы обороны убили и ранили 1040 российских захватчиков, общие потери врага в войне составили 1 041 990 человек. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.07.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1041990 (+1040) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11035 (+3)
      • боевых бронированных машин ‒ 23021 (+9)
        • артиллерийских систем ‒ 30583 (+52)
          • РСЗО ‒ 1443 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1198 (0)
              • самолетов ‒ 421 (0)
                • вертолетов ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 46982 (+270)
                    • крылатые ракеты ‒ 3515 (+23)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 55727 (+121)
                            • специальная техника ‒ 3932 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              19 июля на российско-украинском фронте зафиксировано 115 боестолкновений, из них 36 на Покровском направлении и 17 на Северо-Слобожанском и Курском. Российские войска нанесли 4 ракетных и 44 авиационных удара, применили 1375 дронов-камикадзе и совершили 4151 обстрел.

                              российские войска продвинулись возле пяти населенных пунктов в Донецкой области20.07.25, 02:30 • 2642 просмотра

                              Вита Зеленецкая

                              Вита Зеленецкая

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Вооруженные силы Украины
                              Украина
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                              Gas TTF
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