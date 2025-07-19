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Усик – Дюбуа 2: текстова трансляція бою за звання абсолютного чемпіона світу
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З початку доби 115 боєзіткнень на фронті: Покровський напрямок лідирує з 36 атаками

Київ • УНН

 • 870 перегляди

19 липня на російсько-українському фронті зафіксовано 115 боєзіткнень, з них 36 на Покровському напрямку та 17 на Північно-Слобожанському і Курському. Російські війська завдали 4 ракетних та 44 авіаційних ударів, застосували 1375 дронів-камікадзе та здійснили 4151 обстріл.

З початку доби 115 боєзіткнень на фронті: Покровський напрямок лідирує з 36 атаками

Від початку доби, 19 липня на російсько-українському фронті відбулося 115 боєзіткнень, зокрема на Покровському напрямку – 36, на Північно-Слобожанському на Курському – 17. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це у своєму вечірньому звіті інформує Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00, на фронті зафіксовано  115 бойових зіткнень. 

Російські загарбники завдали чотирьох ракетних ударів застосувавши 31 ракету, 44 авіаційних ударів, скинувши при цьому 72 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1375 дронів-камікадзе та здійснили 4151 обстріл по позиціях наших військ і населених пунктах

- йдеться у звіті.

Ситуація по напрямках

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося 17 боєзіткнень з російськими загарбниками, з яких п’ять тривають до цього часу. Ворог завдав чотирьох авіаційних ударів, скинув вісім керованих бомб, здійснив 288 артилерійських обстрілів.

Сьогодні ворог шість разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку, у районах населених пунктів Вовчанськ, Строївка, Липці та Стариця

- звітує Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири наступальні дії в районі Голубівки та Загризового.

На Лиманському напрямку Сили оборони вже відбили 13 штурмів противника у районах населених пунктів Новий Мир, Торське, Серебрянка, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Білогорівка, Григорівка, ще три боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку ворог тричі атакував у районі Серебрянки.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог тричі атакував у районах Часового Яру та Білої Гори, дві атаки українські підрозділи вже відбили, триває бій.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося вісім боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах Диліївки, Торецька та Русиного Яру.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 36 разів атакував позиції у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Горіхове, Дачне, Мирноград, Звірове, Муравка, Олексіївка та в напрямку Покровська. Наші захисники відбили 35 штурмів, ще одне боєзіткнення триває до цього часу. Ворожа авіація завдала авіаударів по районах населених пунктів Шахове, Родинське, Мирноград, Білицьке.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 67 окупантів, з яких 51 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили один мотоцикл, десять безпілотних літальних апаратів та один термінал супутникового зв’язку

- йдеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 10 атак загарбників в районах населених пунктів Шевченко, Запоріжжя, Андріївка-Клевцове, Зелений Гай, Воскресенка, Вільне Поле, Зелене Поле та в напрямку Маліївки. Ще чотири боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку противник здійснив одну безуспішну атаку в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку українські за поточну добу відбулось одне боєзіткнення поблизу Кам’янського, крім того ворог завдав авіаударів по населених пунктах Мала Токмачка, Червона Криниця, Новоданилівка, Плавні та Приморське.

На Придніпровському напрямку відбулося шість боєзіткнень, крім того ворог завдав авіаударів по населених пунктах Тягинка та Львове.

Нагадаємо

Бійці підрозділу ГУР МО України "Легіон "Свобода Росії" 17 липня успішно влаштували засідку на бойовиків росгвардійського підрозділу "ахмат" поблизу села Велика Білозерка Запорізької області. Внаслідок підриву автомобіля ліквідовано трьох "ахматівців", здобуто інформацію про логістику ворога.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
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Покровськ
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Мирноград
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
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