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С начала суток 115 боестолкновений на фронте: Покровское направление лидирует с 36 атаками

Киев • УНН

 • 626 просмотра

19 июля на российско-украинском фронте зафиксировано 115 боестолкновений, из них 36 на Покровском направлении и 17 на Северо-Слобожанском и Курском. Российские войска нанесли 4 ракетных и 44 авиационных удара, применили 1375 дронов-камикадзе и совершили 4151 обстрел.

С начала суток 115 боестолкновений на фронте: Покровское направление лидирует с 36 атаками

С начала суток 19 июля на российско-украинском фронте произошло 115 боестолкновений, в том числе на Покровском направлении – 36, на Северо-Слобожанском и Курском – 17. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение. Об этом в своем вечернем отчете информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00, на фронте зафиксировано 115 боевых столкновений.

Российские захватчики нанесли четыре ракетных удара, применив 31 ракету, 44 авиационных удара, сбросив при этом 72 управляемые бомбы. Кроме этого, задействовали для поражения 1375 дронов-камикадзе и совершили 4151 обстрел по позициям наших войск и населенным пунктам

- говорится в отчете.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 17 боестолкновений с российскими захватчиками, из которых пять продолжаются до сих пор. Враг нанес четыре авиационных удара, сбросил восемь управляемых бомб, совершил 288 артиллерийских обстрелов.

Сегодня враг шесть раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах населенных пунктов Волчанск, Стройовка, Липцы и Старица

- отчитывается Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении враг совершил четыре наступательных действия в районе Голубовки и Загрызового.

На Лиманском направлении Силы обороны уже отбили 13 штурмов противника в районах населенных пунктов Новый Мир, Торское, Серебрянка, Редкодуб, Карповка, Колодязи, Белогоровка, Григоровка, еще три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг трижды атаковал в районе Серебрянки.

С начала суток на Краматорском направлении враг трижды атаковал в районах Часового Яра и Белой Горы, две атаки украинские подразделения уже отбили, продолжается бой.

На Торецком направлении сегодня произошло восемь боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Дылеевки, Торецка и Русиного Яра.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 36 раз атаковал позиции в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоекономическое, Миролюбовка, Лысовка, Удачное, Новосергиевка, Молодецкое, Ореховое, Дачное, Мирноград, Зверовое, Муравка, Алексеевка и в направлении Покровска. Наши защитники отбили 35 штурмов, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор. Вражеская авиация нанесла авиаудары по районам населенных пунктов Шахово, Родинское, Мирноград, Белицкое.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 67 оккупантов, из которых 51 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили один мотоцикл, десять беспилотных летательных аппаратов и один терминал спутниковой связи

- говорится в сводке.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 10 атак захватчиков в районах населенных пунктов Шевченко, Запорожье, Андреевка-Клевцово, Зеленый Гай, Воскресенка, Вольное Поле, Зеленое Поле и в направлении Малиевки. Еще четыре боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении противник совершил одну безуспешную атаку в районе Малиновки.

На Ореховском направлении у украинцев за текущие сутки произошло одно боестолкновение вблизи Каменского, кроме того враг нанес авиаудары по населенным пунктам Малая Токмачка, Красная Криница, Новоданиловка, Плавни и Приморское.

На Приднепровском направлении произошло шесть боестолкновений, кроме того враг нанес авиаудары по населенным пунктам Тягинка и Львово.

Напомним

Бойцы подразделения ГУР МО Украины "Легион "Свобода России" 17 июля успешно устроили засаду на боевиков росгвардейского подразделения "ахмат" вблизи села Великая Белозерка Запорожской области. В результате подрыва автомобиля ликвидированы трое "ахматовцев", получена информация о логистике врага.

Трамп во время разговора с Зеленским 4 июля сказал, что Украине нужно перейти в наступление - WP18.07.25, 14:16 • 6606 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Волчанск
Покровск
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Мирноград
Главное управление разведки Украины
Часов Яр
Украина
Tesla
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