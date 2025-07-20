рф втратила ще 1040 військових у війні проти України – Генштаб

За минулу добу, 19 липня Сили оборони вбили та поранили 1 040 російських загарбників, загальні втрати ворога у війні склали 1 041 990 осіб. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ).

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.07.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1041990 (+1040) осіб ліквідовано

танків ‒ 11035 (+3)

бойових броньованих машин ‒ 23021 (+9)

артилерійських систем ‒ 30583 (+52)

РСЗВ ‒ 1443 (+1)

засоби ППО ‒ 1198 (0)

літаків ‒ 421 (0)

гелікоптерів ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 46982 (+270)

крилаті ракети ‒ 3515 (+23)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 55727 (+121)

спеціальна техніка ‒ 3932 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

19 липня на російсько-українському фронті зафіксовано 115 боєзіткнень, з них 36 на Покровському напрямку та 17 на Північно-Слобожанському і Курському. Російські війська завдали 4 ракетних та 44 авіаційних ударів, застосували 1375 дронів-камікадзе та здійснили 4151 обстріл.

російські війська просунулися біля п'яти населених пунктів на Донеччині