рф втратила ще 1040 військових у війні проти України – Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу, 19 липня, Сили оборони ліквідували 1040 російських загарбників, довівши загальні втрати ворога до 1 041 990 осіб. Також знищено 3 танки, 9 бойових броньованих машин та 52 артилерійські системи.
За минулу добу, 19 липня Сили оборони вбили та поранили 1 040 російських загарбників, загальні втрати ворога у війні склали 1 041 990 осіб. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ).
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.07.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1041990 (+1040) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11035 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 23021 (+9)
- артилерійських систем ‒ 30583 (+52)
- РСЗВ ‒ 1443 (+1)
- засоби ППО ‒ 1198 (0)
- літаків ‒ 421 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 46982 (+270)
- крилаті ракети ‒ 3515 (+23)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 55727 (+121)
- спеціальна техніка ‒ 3932 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
19 липня на російсько-українському фронті зафіксовано 115 боєзіткнень, з них 36 на Покровському напрямку та 17 на Північно-Слобожанському і Курському. Російські війська завдали 4 ракетних та 44 авіаційних ударів, застосували 1375 дронів-камікадзе та здійснили 4151 обстріл.
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