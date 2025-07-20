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рф втратила ще 1040 військових у війні проти України – Генштаб

Київ • УНН

 • 1082 перегляди

За минулу добу, 19 липня, Сили оборони ліквідували 1040 російських загарбників, довівши загальні втрати ворога до 1 041 990 осіб. Також знищено 3 танки, 9 бойових броньованих машин та 52 артилерійські системи.

рф втратила ще 1040 військових у війні проти України – Генштаб

За минулу добу, 19 липня Сили оборони вбили та поранили 1 040 російських загарбників, загальні втрати ворога у війні склали 1 041 990 осіб. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ).

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.07.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1041990 (+1040) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11035 (+3)
      • бойових броньованих машин ‒ 23021 (+9)
        • артилерійських систем ‒ 30583 (+52)
          • РСЗВ ‒ 1443 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1198 (0)
              • літаків ‒ 421 (0)
                • гелікоптерів ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 46982 (+270)
                    • крилаті ракети ‒ 3515 (+23)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 55727 (+121)
                            • спеціальна техніка ‒ 3932 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              19 липня на російсько-українському фронті зафіксовано 115 боєзіткнень, з них 36 на Покровському напрямку та 17 на Північно-Слобожанському і Курському. Російські війська завдали 4 ракетних та 44 авіаційних ударів, застосували 1375 дронів-камікадзе та здійснили 4151 обстріл.

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                              Gas TTF
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