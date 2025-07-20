російські війська просунулися біля п'яти населених пунктів на Донеччині
Київ • УНН
Аналітики DeepState повідомили про частковий успіх російських військ на Донеччині. Ворог просунувся біля Котлярівки, Новомиколаївки, Піддубного, Верхньокам'янського та Федорівки.
російські війська досягли часткового успіху, просунувшись біля п'яти населених пунктів на Донеччині. Про це інформує УНН з посиланням на аналітичний DeepState.
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У ніч проти неділі, 20 липня аналітики DeepState оновили мапу і повідомили про те, що російські сили просунулися у Донецькій області.
Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Котлярівки, Новомиколаївки, Піддубного, Верхньокам'янського та Федорівки
Нагадаємо, у суботу, 19 липня, аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію Яблунівки на Сумщині та просування російських військ біля Юнаківки, Хатнього, Романівки та Торецька.
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