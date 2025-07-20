російські війська просунулися біля п'яти населених пунктів на Донеччині

російські війська досягли часткового успіху, просунувшись біля п'яти населених пунктів на Донеччині. Про це інформує УНН з посиланням на аналітичний DeepState.

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У ніч проти неділі, 20 липня аналітики DeepState оновили мапу і повідомили про те, що російські сили просунулися у Донецькій області.

Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Котлярівки, Новомиколаївки, Піддубного, Верхньокам'янського та Федорівки - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у суботу, 19 липня, аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію Яблунівки на Сумщині та просування російських військ біля Юнаківки, Хатнього, Романівки та Торецька.

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