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Усик у п’ятому раунді переміг Дюбуа нокаутом і став абсолютним чемпіоном світу (відео)
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російські війська просунулися біля п'яти населених пунктів на Донеччині

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Аналітики DeepState повідомили про частковий успіх російських військ на Донеччині. Ворог просунувся біля Котлярівки, Новомиколаївки, Піддубного, Верхньокам'янського та Федорівки.

російські війська просунулися біля п'яти населених пунктів на Донеччині

російські війська досягли часткового успіху, просунувшись біля п'яти населених пунктів на Донеччині. Про це інформує УНН з посиланням на аналітичний DeepState.

Деталі

У ніч проти неділі, 20 липня аналітики DeepState оновили мапу і повідомили про те, що російські сили просунулися у Донецькій області.

Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Котлярівки, Новомиколаївки, Піддубного, Верхньокам'янського та Федорівки

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у суботу, 19 липня, аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію Яблунівки на Сумщині та просування російських військ біля Юнаківки, Хатнього, Романівки та Торецька.

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Віта Зеленецька

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