российские войска продвинулись возле пяти населенных пунктов в Донецкой области

Российские войска добились частичного успеха, продвинувшись вблизи пяти населенных пунктов в Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на аналитический DeepState.

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В ночь на воскресенье, 20 июля, аналитики DeepState обновили карту и сообщили о том, что российские силы продвинулись в Донецкой области.

Карта обновлена. Враг продвинулся возле Котляровки, Новониколаевки, Поддубного, Верхнекаменского и Федоровки - говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 19 июля, аналитический проект DeepState сообщил об оккупации Яблоновки в Сумской области и продвижении российских войск возле Юнаковки, Хатнего, Романовки и Торецка.

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