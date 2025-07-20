российские войска продвинулись возле пяти населенных пунктов в Донецкой области
Киев • УНН
Аналитики DeepState сообщили о частичном успехе российских войск в Донецкой области. Враг продвинулся возле Котляровки, Новониколаевки, Поддубного, Верхнекаменского и Федоровки.
Российские войска добились частичного успеха, продвинувшись вблизи пяти населенных пунктов в Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на аналитический DeepState.
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В ночь на воскресенье, 20 июля, аналитики DeepState обновили карту и сообщили о том, что российские силы продвинулись в Донецкой области.
Карта обновлена. Враг продвинулся возле Котляровки, Новониколаевки, Поддубного, Верхнекаменского и Федоровки
Напомним, в субботу, 19 июля, аналитический проект DeepState сообщил об оккупации Яблоновки в Сумской области и продвижении российских войск возле Юнаковки, Хатнего, Романовки и Торецка.
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