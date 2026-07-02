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рф после выборов в госдуму может объявить всеобщую мобилизацию, но победы у них не будет - эксперт

Киев • УНН

 • 6200 просмотра

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что россия может мобилизовать 500-600 тысяч человек для обороны, а не наступления. В то же время Украина должна использовать окно возможностей в августе-октябре для улучшения позиций на фронте.

рф после выборов в госдуму может объявить всеобщую мобилизацию, но победы у них не будет - эксперт
Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Если кремль после выборов в госдуму осенью объявит всеобщую мобилизацию, это может позволить россии продолжить войну на истощение, однако не станет решающим фактором для достижения стратегической победы. В то же время Украина должна в ближайшие месяцы использовать "окно возможностей", чтобы улучшить свои позиции на фронте. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал военный эксперт Александр Коваленко.

Миллион мобилизованных - нереалистичный сценарий

В последнее время всё чаще звучат предположения, что после завершения избирательной кампании в госдуму российская власть может прибегнуть к всеобщей мобилизации. Некоторые оценки говорят даже о миллионе новых военнослужащих. Однако, по словам Александра Коваленко, такие цифры выглядят малореалистичными.

Я сомневаюсь, что они смогут мобилизовать миллион человек. Если они попытаются это сделать, у них просто "лопнет" вся система. Более реалистичной выглядит цифра примерно в 500–600 тысяч человек. Такой ресурс позволит россии решать несколько задач одновременно: поддерживать боевые действия, удерживать оккупированные территории Украины, а также создать резерв для потенциальной военной операции против одной из стран НАТО

 - сказал Коваленко.

По его словам, главное назначение такого человеческого ресурса - не масштабное наступление.

Это количество нужно им не для того, чтобы снова идти на Киев. Если смотреть на ситуацию рационально, то наиболее эффективное использование этого ресурса - удержание уже захваченных территорий, прежде всего в обороне. Это сдерживающий фактор. Если же они бросят эти силы в крупные наступательные операции, то уже к концу 2027 года этот ресурс будет практически истощён. Тогда россия снова вернётся к примерно такому же уровню истощения, который мы наблюдаем сейчас

- пояснил эксперт.

В то же время, если мобилизованных будут использовать преимущественно для обороны, война может перейти в ещё более затяжную фазу.

В таком случае конфликт может превратиться в долгосрочное окопное противостояние с постоянными ультиматумами, требованиями капитуляции и войной на истощение. То есть само количество людей ничего автоматически не решает. Решающим является то, как именно этот ресурс будет использован

- подчеркнул Коваленко.

Украина имеет несколько месяцев, чтобы изменить ситуацию

По мнению военного эксперта, до появления нового мобилизационного ресурса россии Украина имеет возможность улучшить собственное положение на поле боя.

Мы должны воспользоваться окном возможностей и максимально улучшить нашу диспозицию на театре боевых действий до того, как у них появится это дополнительное "мясо". Лучшее окно возможностей, на мой взгляд, может открыться во второй половине августа и продлится примерно до первой половины октября. Фактически это около двух месяцев, когда можно существенно изменить ситуацию на фронте

- отметил он.

По словам эксперта, если Украина использует это время эффективно, даже значительное пополнение российской армии не гарантирует ей преимущества.

Если мы сможем улучшить свои позиции сейчас, то даже при наличии большого количества личного состава россиянам будет значительно сложнее нам противостоять. Дальше всё будут определять другие факторы: возможности Deep Strike, Middle Strike - дальнобойные средства поражения и многие другие компоненты современной войны

- отметил Коваленко.

путин, вероятно, пойдёт на всеобщую мобилизацию

Оценивая перспективы решений кремля, эксперт предполагает, что власть рф вряд ли откажется от такого шага.

Я считаю, что путин пойдёт на всеобщую мобилизацию. Не вижу сейчас факторов, которые могли бы его остановить. Скорее всего, сразу после выборов в госдуму начнётся процесс запуска всеобщей мобилизации

- сказал Коваленко.

В то же время он не ожидает быстрого завершения боевых действий.

О прекращении огня в ближайшее время говорить не приходится. Всем хотелось бы завершения войны, но нужно трезво оценивать реальность. Как минимум до конца 2026 года, а, вероятно, и в первой половине 2027 года прекращения огня не будет

- убеждён эксперт.

Снижать мобилизационный возраст в Украине не стоит

На фоне возможного расширения мобилизации в россии всё чаще возникают дискуссии о возможном снижении мобилизационного возраста в Украине. Однако Коваленко выступает против такого сценария.

Я всегда был противником снижения мобилизационного возраста. Молодые люди в возрасте 18-24 лет уже сейчас могут добровольно заключать контракт и получать соответствующую финансовую поддержку. Но автоматическое юридическое снижение возрастной границы мобилизации я считаю нежелательным шагом

- отметил он.

По словам эксперта, государство должно думать не только о сегодняшней войне, но и о будущем страны.

Кто после войны будет восстанавливать государство, работать, создавать экономику, рожать следующие поколения, если мы отправим на фронт всех? Нужно думать не только о военном аспекте, но и о социальном и гуманитарном. Мы рискуем потерять поколение людей, которые должны строить страну после войны. Многие погибнут, многие потеряют здоровье - физическое или психологическое. Это тоже вопрос национальной безопасности, о котором нужно думать уже сейчас

- подытожил Коваленко.

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Андрей Тимощенков

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