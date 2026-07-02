Темпы продвижения российских войск за год упали в 16 раз - ISW

Весенне-летнее наступление войск РФ не достигло значительных оперативных успехов, а темпы продвижения российских войск в июне 2026 года в разы меньше темпов продвижения, которые они имели год назад. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

По данным аналитиков, российские войска захватили или проникли на территорию 30,42 квадратных километра в июне 2026 года и продвигались или проникали на территорию Украины со средней скоростью 1,01 квадратного километра в день.

При этом, как утверждают в ISW, российские войска захватили 481,25 квадратных километра в июне 2025 года, продвигаясь со средней скоростью 16,04 квадратных километра в день.

Темпы продвижения России неуклонно снижаются с ноября 2025 года. ... российские войска также понесли большие людские потери и потери техники, чтобы достичь этих относительно небольших успехов - указывают эксперты.

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Они делают вывод, что украинские войска становятся все более эффективными в одновременном замедлении продвижения российских войск и нанесении больших потерь врагу, при этом украинские войска наносят значительные потери РФ в рамках своей ударной кампании средней дальности по российским военным и логистическим объектам.

"Большие потери российских войск и техники на фоне медленного продвижения свидетельствуют о том, что украинские удары подрывают операции российских войск на поле боя и продолжают наносить значительные потери в тылу российских линий и на большой глубине. В то же время Россия пытается набрать достаточное количество солдат, чтобы заменить текущие потери, используя свои современные методы формирования сил, при этом остается неясным, как долго российские войска смогут поддерживать свой нынешний темп наступления с текущими потерями", - резюмируют в ISW.

Напомним

По данным Минобороны, в течение июня 2026 года ВСУ было поражено 11 российских нефтеперерабатывающих заводов, 7 объектов топливной логистики, 8 военных заводов, центры космической связи, корабли и паромы.

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