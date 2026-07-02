путин на распутье: завершение войны, мобилизация или втягивание НАТО - Коваленко

российский диктатор владимир путин продолжает стоять на распутье между завершением войны, ее продолжением с дальнейшей мобилизацией в россии и продолжением противостояния с Украиной с попыткой прямого втягивания в войну европейских стран НАТО, путем нанесения воздушных ударов. Об этом в Telegram написал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, информирует УНН.

Детали

По его словам, хотя и понятно, последний вариант гарантированно приведет к ответу со стороны государств-членов Альянса.

В рф есть представители элит, которые выступают за прекращение огня и вхождение москвы в переговорный процесс, но они, похоже, менее популярны, чем те, кто предлагает войну и дипломатическое затягивание времени. Удары по россии, которые будут только наращиваться, помогают создавать условия для завершения войны. Но российским элитам, не исключено, придется решать вопрос путина, чтобы завершить это военное безумие, которое пока не хочет прекратить объявленный российский лидер. Другого пути, кроме силового принуждения россии к миру, к сожалению, не существует - отметил Коваленко.

Он подчеркнул, что дипломатия без силы, с логическими аргументами и отсылками к международному праву, применялась с 2014 года, и ни одна сторона, которая вела диалог с путиным с позиции логики, не была успешной, поскольку "в такой дипломатии сталкивались две параллельные реальности".

"Лишь дипломатия с применением силовых инструментов приближает российскую реальность к реальности настоящей", - резюмировал руководитель ЦПД.

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