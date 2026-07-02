путин на распутье: завершение войны, мобилизация или втягивание НАТО - Коваленко

$44.790.0651.030.13
ukenru
23:15 • 16 просмотра
Киев под комбинированной атакой врага: есть попадание в жилой дом
20:40 • 7566 просмотра
Киев атакован дронами с нескольких направлений, есть падение обломков в двух районах
20:22 • 12863 просмотра
Враг атаковал Запорожье - первые подробностиPhotoVideo
1 июля, 16:49 • 16570 просмотра
Зеленский срочно прервал визит в Ирландию и предупредил украинцев о подготовке массированного удара рф
Эксклюзив
1 июля, 16:40 • 21905 просмотра
Россия готовится к нападению на НАТО – эксперт назвал страну, которая может стать первой целью
1 июля, 16:21 • 18755 просмотра
Украина открывает экспорт оружия для стран-партнеров, правительство утвердило механизм - Федоров
Эксклюзив
1 июля, 14:51 • 17231 просмотра
В Украине заговорили о выборах - эксперт объяснил, что может стоять за слухами о встрече Зеленского и Залужного
1 июля, 14:19 • 19143 просмотра
Украина получит 16 самолетов Gripen в виде "пожертвования" от Швеции - Федоров озвучил датуVideo
Эксклюзив
1 июля, 13:45 • 21877 просмотра
Европейская система ПВО: почему инновационные разработки не гарантируют быстрой реализации проектаPhoto
1 июля, 09:55 • 18313 просмотра
Рада одобрила создание Национального пантеона
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
1.4м/с
68%
747мм
Популярные новости
Враг нанёс баллистический удар по Одесской области: двое погибших, 15 раненых1 июля, 13:35 • 17206 просмотра
В Хмельницкой области будут судить отчима за изнасилование 10-летней падчерицы1 июля, 15:29 • 3754 просмотра
БЭБ уничтожает отрасль, которая наполняет бюджет, пока Украина ищет деньги на оборону1 июля, 15:50 • 14815 просмотра
Поражена и уничтожена часть антенн - Генштаб раскрыл результаты атаки на Центр космической связи вооруженных сил рф1 июля, 17:04 • 4020 просмотра
В Польше назвали инициативу Зеленского по Национальному пантеону "эскалационной"17:18 • 4994 просмотра
публикации
БЭБ уничтожает отрасль, которая наполняет бюджет, пока Украина ищет деньги на оборону1 июля, 15:50 • 14857 просмотра
Европейская система ПВО: почему инновационные разработки не гарантируют быстрой реализации проектаPhoto
Эксклюзив
1 июля, 13:45 • 21879 просмотра
Более 1,5 млрд евро инвестиций, новые жилищные программы и ИИ для восстановления – итоги конференции URC-2026 в Гданьске1 июля, 12:25 • 27681 просмотра
Врач Odrex, которого судят за медицинскую халатность, недоволен решением суда об отстранении от работы1 июля, 11:37 • 28273 просмотра
Как приобрести финансовую грамотность - простые шаги для начинающихPhoto1 июля, 07:57 • 41503 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Актуальные места
Украина
Гана
Монако
Израиль
Франция
Реклама
УНН Lite
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video30 июня, 07:59 • 43509 просмотра
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 79311 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 93828 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 105627 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 139903 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

путин на распутье: завершение войны, мобилизация или втягивание НАТО - Коваленко

Киев • УНН

 • 1288 просмотра

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что путин стоит перед выбором между завершением войны, мобилизацией или втягиванием НАТО. Он подчеркнул, что только силовое принуждение россии к миру является эффективным.

путин на распутье: завершение войны, мобилизация или втягивание НАТО - Коваленко

российский диктатор владимир путин продолжает стоять на распутье между завершением войны, ее продолжением с дальнейшей мобилизацией в россии и продолжением противостояния с Украиной с попыткой прямого втягивания в войну европейских стран НАТО, путем нанесения воздушных ударов. Об этом в Telegram написал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, информирует УНН.

Детали

По его словам, хотя и понятно, последний вариант гарантированно приведет к ответу со стороны государств-членов Альянса.

В рф есть представители элит, которые выступают за прекращение огня и вхождение москвы в переговорный процесс, но они, похоже, менее популярны, чем те, кто предлагает войну и дипломатическое затягивание времени. Удары по россии, которые будут только наращиваться, помогают создавать условия для завершения войны. Но российским элитам, не исключено, придется решать вопрос путина, чтобы завершить это военное безумие, которое пока не хочет прекратить объявленный российский лидер. Другого пути, кроме силового принуждения россии к миру, к сожалению, не существует

- отметил Коваленко.

Он подчеркнул, что дипломатия без силы, с логическими аргументами и отсылками к международному праву, применялась с 2014 года, и ни одна сторона, которая вела диалог с путиным с позиции логики, не была успешной, поскольку "в такой дипломатии сталкивались две параллельные реальности".

"Лишь дипломатия с применением силовых инструментов приближает российскую реальность к реальности настоящей", - резюмировал руководитель ЦПД.

Напомним

Россия может прибегнуть к провокации против собственной территории, чтобы оправдать нападение на НАТО - Сикорский27.06.26, 12:54 • 83285 просмотров

Россия готовится к нападению на НАТО – эксперт назвал страну, которая может стать первой целью01.07.26, 19:40 • 21912 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика