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Россия готовится к нападению на НАТО – эксперт назвал страну, которая может стать первой целью

Киев • УНН

 • 806 просмотра

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что Россия может использовать финское направление для отвлечения внимания НАТО, а реальный удар нанести по Эстонии.

Россия готовится к нападению на НАТО – эксперт назвал страну, которая может стать первой целью

Наращивание российской военной активности вблизи границ Финляндии и стран Балтии вызывает все больше вопросов относительно возможных планов Москвы. В то же время с военной точки зрения сценарий быстрого вторжения в Финляндию выглядит маловероятным из-за особенностей местности, тогда как Эстония может стать значительно более простой целью для потенциальной наступательной операции. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал военный эксперт Александр Коваленко.

Строительство у границ Финляндии – это скорее демонстрация силы, чем подготовка к наступлению

В последнее время появляется все больше сообщений об активности России вблизи финской границы, в частности о развитии военной инфраструктуры и ограничениях на приграничное сообщение. В то же время, по мнению эксперта, это не означает, что именно Финляндия станет первой целью возможного конфликта.

Блицкриг в Финляндии у России не получится. Если посмотреть на географию, то это очень сложный театр военных действий. Там непростой рельеф, очень ограниченные возможности для быстрого продвижения войск. Если говорить о Хельсинки, то фактически есть одна главная логистическая артерия, которая может простреливаться, и несколько ключевых участков, захват которых сам по себе будет чрезвычайно сложной задачей. Именно поэтому я считаю, что все, что сейчас происходит у финской границы, – это прежде всего попытка напугать, создать дополнительное напряжение и заставить НАТО обратить внимание именно на это направление 

– сказал Коваленко.

По его словам, Россия может использовать финское направление как элемент отвлечения внимания.

Это может быть информационная и военная демонстрация для того, чтобы заставить партнеров концентрировать ресурсы у Финляндии. А реальный удар, если говорить чисто с военной точки зрения, может быть нанесен совсем в другом месте 

– добавил эксперт.

Эстония выглядит значительно более уязвимой

По мнению Коваленко, в случае гипотетического конфликта с НАТО "наиболее логичным направлением" для России могла бы стать именно Эстония.

Если анализировать чисто военную составляющую, то значительно логичнее для России было бы действовать против Эстонии или Латвии. Литва менее удобна из-за белорусского фактора, ведь масштабная переброска войск через территорию Беларуси была бы очень сложно скрыть. Зато в Ленинградской и Псковской областях Россия может достаточно незаметно накапливать силы. Там есть возможность развернуть две общевойсковые армии, которых вполне достаточно для начала наступательной операции. Кроме того, теоретически Россия может попытаться высадить десант на северном побережье Эстонии, чтобы облегчить продвижение к Нарве, а дальше – в направлении Таллина 

– пояснил он.

Без быстрой реакции НАТО ситуация для Эстонии будет критической

По словам эксперта, самостоятельно Эстония не имеет достаточных ресурсов для сдерживания масштабного российского наступления.

Если говорить откровенно, то шансов у самой Эстонии практически нет. Это небольшая страна – по территории примерно как две среднестатистические украинские области, а население там даже меньше, чем в Харьковской области. Соответственно, и численность армии значительно меньше. Если Россия начнет наступление, то использует не только классическую механизированную операцию с танками, артиллерией и авиацией, но и весь опыт, который получила во время войны против Украины: FPV-дроны, массированное применение беспилотников, управляемые авиабомбы, баллистические и крылатые ракеты 

– отметил Коваленко.

Он считает, что особенно остро встанет вопрос работы систем противовоздушной обороны.

Готов ли Таллин отражать одновременный налет из сотен ударных дронов? На мой взгляд, нет. В такой ситуации страна очень быстро столкнется с масштабным гуманитарным кризисом. Начнется массовая эвакуация гражданского населения в Латвию. Но логистических маршрутов немного, и именно по ним Россия может наносить удары дронами и другими средствами поражения. Это создаст пробки, логистический коллапс, затруднит передвижение войск и фактически откроет россиянам путь к окружению Таллина. К моменту, когда НАТО полностью развернет свои силы, российские войска могут уже находиться у столицы Эстонии. Дальше вопрос перейдет в плоскость городских боев 

– пояснил эксперт.

Финляндия стала бы для России самым невыгодным направлением

В то же время Коваленко убежден, что именно Финляндия является одним из самых сложных противников для российской армии.

Финляндия – это именно то направление, которое я бы выбирал последним. Из-за особенностей местности российские войска там постоянно теряли бы темп наступления, несли бы большие потери и не могли бы быстро продвигаться вперед. Если говорить чисто с военной точки зрения, то нападение на Финляндию стало бы для России чрезвычайно изнурительным. Именно поэтому, если бы я анализировал возможный сценарий начала войны против стран НАТО, то сказал бы, что Эстония для России выглядит значительно более привлекательной целью, чем Финляндия 

– подытожил военный эксперт.

Хватит ли России войск для нового фронта

В то же время эксперт подчеркивает, что Россия все еще имеет резервы, которые не задействованы в войне против Украины.

Не стоит думать, что вся российская армия сейчас находится в Украине. Это не так. У них остаются внутренние резервы, есть военные формирования, которые не задействованы в боевых действиях. Если говорить о развертывании еще одной общевойсковой армии, то найти для этого ресурс Россия способна. Тем более мы уже длительное время наблюдаем, как они пытаются активизировать процессы добровольной мобилизации и наращивания численности личного состава 

– резюмировал Коваленко.

Андрей Тимощенков

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