Россия может прибегнуть к провокации против собственной территории, чтобы оправдать нападение на НАТО - Сикорский

Россия может организовать провокацию против собственной территории, чтобы создать повод для нападения на одну из стран НАТО. Такую возможность не исключает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Об этом он заявил в интервью CBS News, передает УНН.

По словам главы польской дипломатии, Кремль может прибегнуть к сценарию так называемой операции «под чужим флагом», чтобы попытаться оправдать агрессию против государств-членов Альянса.

Я бы не исключал, что россияне могут организовать какую-то операцию «под чужим флагом» против собственной территории, чтобы получить повод для удара по одной из стран НАТО. Мы должны донести до Путина, что понимаем его намерения, нас не удастся обмануть, и такая атака будет абсолютно неприемлемой. Мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО

В то же время он отметил, что эффективное сопротивление Украины значительно ограничило возможности России для потенциальной агрессии против восточного фланга Альянса.

Я считаю, что успешное сопротивление Украины, которое, по мнению аналитиков, в этом году даже начало менять ход войны в пользу Киева, пока что лишило Россию ресурсов, необходимых для осуществления эффективного вторжения на восточный фланг НАТО