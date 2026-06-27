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Решение Навроцкого забрать орден Белого Орла у Зеленского неадекватно - Сикорский

Киев • УНН

 • 1214 просмотра

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что решение президента Навроцкого лишить Зеленского ордена Белого Орла было неадекватным. Он считает, что этим поступком Навроцкий лишил себя возможности диалога с Президентом Украины.

Решение Навроцкого забрать орден Белого Орла у Зеленского неадекватно - Сикорский

Решение президента Польши Кароля Навроцкого забрать орден Белого Орла у Президента Украины Владимира Зеленского было "неадекватным". Об этом в интервью TVN24 заявил глава польского МИД Радослав Сикорский, сообщает УНН.

Детали

По его словам, украинская сторона должна была учесть историческую чувствительность Польши к решению Зеленского присвоить подразделению ССО наименование в честь Героев УПА, но вердикт Варшавы "унизил лично Президента Украины".

Да, УПА боролась против советской власти, но она также убивала поляков. Так что, возможно, найдем солдатам лучшее название. Например, возьмем конкретного героя, который боролся против советской оккупации. ... Если бы меня спросил президент Навроцкий, я бы посоветовал что-то другое. Эквивалентом могло бы быть, например, переименование аэропорта в Ясёнце в аэропорт жертв УПА, и тогда все было бы уравновешено

- отметил Сикорский.

Он добавил, что своим поступком Навроцкий "лишил себя возможности вести диалог с президентом важной страны, которая ведет войну".

Контекст

Президент Польши Кароль Навроцкий решил лишить Президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла и подчеркнул, что в польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя переступать.

Зеленский отправил орден Белого Орла обратно президенту Польши "Новой почтой".

В Польше рассказали, что будет с возвращенным Зеленским Орденом Белого Орла23.06.26, 01:37 • 12405 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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