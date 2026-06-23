В Польше рассказали, что будет с возвращенным Зеленским Орденом Белого Орла
Киев • УНН
Возвращенный президентом Украины Владимиром Зеленским Орден Белого Орла передадут на постоянное хранение в Канцелярию президента Польши. Награду больше никому не будут вручать.
Возвращенный президентом Украины Владимиром Зеленским Орден Белого Орла будет передан на постоянное хранение в Канцелярию президента Польши. Повторно вручать эту награду никому не будут, сообщил пресс-секретарь польского президента Рафал Лешкевич в эфире Polsat News, пишет УНН.
Подробности
Орден, который Зеленский вернул после решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить его этой награды, уже получили польские должностные лица.
По словам Лешкевича, награду передадут в Бюро наград и номинаций, после чего она будет храниться в Канцелярии президента.
Орден действительно возвращен. Сегодня мы забрали его в Канцелярии Президента
Он пояснил, что после завершения необходимых формальностей награда будет передана на хранение.
У Навроцкого назвали "оскорблением" отправку курьером через "Новую почту" отозванного у Зеленского ордена22.06.26, 10:26 • 38141 просмотр
Его передают на хранение, где он будет храниться с достоинством и уважением, поскольку это высшая и важнейшая государственная награда Польши. Его больше никому не будут вручать
В Варшаве не ожидают дальнейшего обострения
Комментируя ситуацию вокруг лишения Зеленского награды и массового возвращения польских отличий украинскими должностными лицами, пресс-секретарь президента Польши заявил, что не ожидает дальнейшей эскалации.
Я так не думаю. Кроме того, президент Кароль Навроцкий четко заявил, что отмена Ордена Белого Орла не направлена против украинцев
В то же время он повторил позицию польской стороны, что решение об отмене награды было связано с присвоением одному из подразделений ВСУ почетного наименования в честь Героев УПА.
Украина отказалась от встречи Зеленского с Навроцким - СМИ22.06.26, 19:53 • 11135 просмотров