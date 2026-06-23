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В Польше рассказали, что будет с возвращенным Зеленским Орденом Белого Орла

Киев • УНН

 • 652 просмотра

Возвращенный президентом Украины Владимиром Зеленским Орден Белого Орла передадут на постоянное хранение в Канцелярию президента Польши. Награду больше никому не будут вручать.

В Польше рассказали, что будет с возвращенным Зеленским Орденом Белого Орла

Возвращенный президентом Украины Владимиром Зеленским Орден Белого Орла будет передан на постоянное хранение в Канцелярию президента Польши. Повторно вручать эту награду никому не будут, сообщил пресс-секретарь польского президента Рафал Лешкевич в эфире Polsat News, пишет УНН.

Подробности

Орден, который Зеленский вернул после решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить его этой награды, уже получили польские должностные лица.

По словам Лешкевича, награду передадут в Бюро наград и номинаций, после чего она будет храниться в Канцелярии президента.

Орден действительно возвращен. Сегодня мы забрали его в Канцелярии Президента

– сказал пресс-секретарь.

Он пояснил, что после завершения необходимых формальностей награда будет передана на хранение.

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Его передают на хранение, где он будет храниться с достоинством и уважением, поскольку это высшая и важнейшая государственная награда Польши. Его больше никому не будут вручать

– отметил Лешкевич.

В Варшаве не ожидают дальнейшего обострения

Комментируя ситуацию вокруг лишения Зеленского награды и массового возвращения польских отличий украинскими должностными лицами, пресс-секретарь президента Польши заявил, что не ожидает дальнейшей эскалации.

Я так не думаю. Кроме того, президент Кароль Навроцкий четко заявил, что отмена Ордена Белого Орла не направлена против украинцев

– сказал Лешкевич.

В то же время он повторил позицию польской стороны, что решение об отмене награды было связано с присвоением одному из подразделений ВСУ почетного наименования в честь Героев УПА.

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Степан Гафтко

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