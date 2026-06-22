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У Навроцкого назвали "оскорблением" отправку курьером через "Новую почту" отозванного у Зеленского ордена

Киев • УНН

 • 12828 просмотра

Министр канцелярии президента Польши заявила, что отправка ордена курьером добавила "оскорбление к оскорблению". Президент Навроцкий лишил Зеленского награды.

У Навроцкого назвали "оскорблением" отправку курьером через "Новую почту" отозванного у Зеленского ордена

Министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак заявила, что отправкой в Польшу отозванной у Президента Украины Владимира Зеленского президентом Польши Каролем Навроцким высшей польской государственной награды - ордена Белого Орла - курьером, что было осуществлено через "Новую почту", "добавлено оскорбление к оскорблению", пишет УНН.

Детали

"... добавлено еще одно оскорбление к оскорблению, связанному с называнием подразделения украинской армии в честь "Героев УПА", вернув награду курьером", - написала в X Енджак, которая курирует управление по делам польской диаспоры и управление наград и номинаций.

"Когда кто-то протягивает вам руку помощи, и вы добровольно ее принимаете, вы не оскорбляете человека, который помогает. Давайте будем откровенными: президент Навроцкий отозвал орден, а не руку. Мы поддерживаем Украину, но не позволим, чтобы нас оскорбляли", - добавила Енджак.

Напомним

Президент Польши Кароль Навроцкий решил лишить Президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла и подчеркнул, что в польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя переступать.

Решение принято после того, как Навроцкий заявил, что критически относится к решению Президента Украины Владимира Зеленского о присвоении украинскому подразделению Сил специальных операций названия "имени Героев УПА".

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ название "имени Героев УПА" в конце мая.

Орден Белого Орла Владимиру Зеленскому в 2023 году вручил тогдашний президент Польши Анджей Дуда.

Зеленский отправил орден Белого Орла обратно президенту Польши "Новой почтой".

Юлия Шрамко

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